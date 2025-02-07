Ціни на золото зростають, залишаючись на рекордно високому рівні напередодні даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в п'ятницю, залишаючись на рівні нещодавніх рекордних максимумів, оскільки трейдери віддавали перевагу безпечним активам на тлі невизначеності перед ключовими даними по зайнятості в несільськогосподарському секторі США.

Жовтий метал був налаштований на сильний тижневий приріст, оскільки відновлення торгової війни між США і Китаєм стимулювало попит на активи-прихістки, в той час як слабкість долара також сприяла цьому.

Побоювання відновлення напруженості на Близькому Сході після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що США візьмуть під свій контроль сектор Газа, також підживлювали попит на золото як на прихісток.

О 07:58 EET cпотове золото подорожчало на 0,2% до 2 862,67 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,3% до 2 884,81 доларів за унцію. Спотові ціни на цьому тижні зросли на 2,4%.

Аналітики Citi і UBS підвищили свої прогнози цін на золото на 2025 рік, заявивши, що жовтий метал, швидше за все, продовжить свій бугаєвий ринок до кінця року. Citi бачить золото на рівні $3 000 за унцію в короткостроковій перспективі, в той час як UBS очікує $3 000 за унцію до кінця 2025 року.

Спотові ціни залишалися близькими до рекордного максимуму в $2 882,35 за унцію, оскільки слабкість долара підтримувала жовтий метал.

Але в п'ятницю курс долара стабілізувався, оскільки основна увага була прикута до ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть сьогодні.

Трейдери готуються до сильних показників по зайнятості, особливо на тлі ознак тривалої стійкості на ринку праці. Сильний ринок праці дає Федеральному резерву менше стимулів для зниження процентних ставок.

Нещодавно центральний банк дав зрозуміти, що не планує швидко знижувати процентні ставки на тлі невизначеності щодо стійкої інфляції та політики Трампа.

Але підвищення ставок на довший термін може погіршити довгострокові перспективи золота, особливо якщо ринок праці в США залишатиметься сильним, а інфляція - стійкою.

Інші дорогоцінні метали стабілізувалися в п'ятницю, але також утримували деяке зростання на цьому тижні. Ф'ючерси на платину не змінились і становили 1 021,65 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло дещо зросли до 32,678 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь виросли в п'ятницю, продовживши зростання цього тижня, оскільки ринки роблять ставку на те, що найбільший імпортер Китай буде вживати більше заходів стимулювання, щоб компенсувати вплив торгової війни з США.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 1,1% до $9 389,85 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,6% до $4,4875 за фунт.

Цього тижня Трамп запровадив 10% мито на весь китайський імпорт, що викликало відповідні заходи з боку Пекіна. Аналітики JPMorgan заявили, що очікують, що Трамп зрештою запровадить 60% мита проти Китаю.

Але очікується, що Пекін посилить свої заходи стимулювання, щоб допомогти компенсувати економічні наслідки торговельної війни.

Нещодавні економічні показники також показали уповільнення зростання в країні, що підкреслює потребу в додаткових стимулах.