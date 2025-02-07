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Акції в Азії різноспрямовані через зростання акцій Китаю. РБІ знизив ставку, як і очікувалося
08:28 07.02.2025 |
Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, але китайські акції продовжили зростання на оптимізмі щодо штучного інтелекту, незважаючи на американські мита, в той час як Резервний банк Індії знизив процентну ставку вперше за майже п'ять років.
Ф'ючерси на американські фондові індекси практично не змінилися на азіатських торгах після змішаного закриття на Волл-стріт.
РБІ оголосив про зниження ставки репо на 25 базисних пунктів, знизивши її до 6,25%. Це перше зниження ставки за майже п'ять років, спрямоване на стимулювання економіки країни, що сповільнюється.
Цей крок став першим політичним рішенням нового голови РБІ Санджая Малхотри.
Він підкреслив, що поєднання повільного економічного зростання та зниження інфляції створило необхідний простір для цього монетарного пом'якшення.
Індійський індекс Nifty 50 майже не змінився після цього рішення, знизившись на 0,2%, оскільки цей крок вже був врахований в ціні.
Останні внутрішні дані показали, що роздрібна інфляція в Індії сповільнилася до чотиримісячного мінімуму в 5,2% в грудні, але все ще перевищує середньострокову мету РБІ в 4%.
«Через невизначеність щодо мит і зовнішнього попиту азіатські центральні банки стають більш обережними щодо перспектив внутрішнього зростання, що призводить до превентивного зниження ставок», зазначають аналітики ING у своїй нещодавній замітці.
Нещодавно Сінгапур вперше за майже п'ять років пом'якшив монетарну політику, а в Індонезії відбулося неочікуване зниження ставок.
Незважаючи на введення адміністрацією Дональда Трампа 10% тарифів на китайські товари, китайський сектор штучного інтелекту на чолі з такими компаніями, як DeepSeek, продемонстрував стійкість, зміцнивши довіру інвесторів.
У п'ятницю китайський Shanghai Composite виріс на 0,8%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 підскочив на 1%. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,9%.
Акції Lenovo Group підскочили на 7,5%, а Xiaomi Corp - на 4,8%.
У той же час більшість регіональних акцій знизилися на тлі глобальної невизначеності щодо політики Дональда Трампа, що утримує інвесторів від більш ризикованих активів.
Індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі впав на 1,7%, а таїландський індекс SET - на 1,9%.
Японський Nikkei 225 втратив 0,5%, а TOPIX впав на 0,4%.
Південнокорейський індекс KOSPI знизився на 0,3%, в той час як сінгапурський Straits Times Index майже не змінився.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 виріс на 0,4%.
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