Єна міцна на бетах на підвищення ставок. В центрі уваги дані по зайнятості в США

Єна піднялася до дев'ятитижневого максимуму, оскільки учасники ринку прогнозують подальше підвищення процентних ставок в Японії в цьому році, в той час як долар США та інші основні валюти тупцювали на місці напередодні щомісячних даних по зайнятості в США, які будуть опубліковані сьогодні.

Після волатильного тижня, що супроводжувався мінливими заголовками про митні загрози з боку США, трейдери зосередилися на даних по зайнятості в США, в той час як вони з обережністю стежили за геополітикою і широкими політичними кроками президента США Дональда Трампа.

Ринок праці в США залишається стійким. Економісти, опитані Reuters, очікують, що рівень безробіття в січні залишиться на рівні 4,1%, а економіка додасть 170 000 робочих місць.

Але аналітики кажуть, що січневі дані щодо зайнятості можуть бути складними для інтерпретації.

Аналітики Commerzbank зазначили, що «значні зміни», внесені в грудні Бюро перепису населення США в оцінку зростання населення, можуть «ускладнити реакцію ринку».

«Ми можемо побачити значні зміни в щомісячних даних по зайнятості», - написали вони в аналітичній замітці для клієнтів.

Президент ФРБ Далласа Лорі Логан в четвер дала зрозуміти, що готова утримувати ставки «досить довго», навіть якщо інфляція знизиться ближче до цільового показника ФРС в 2%, до тих пір, поки ринок праці не погіршиться.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до єни, фунта стерлінгів та інших основних валют, залишився на рівні 107,71 після того, як злетів до 109,88 на фоні тарифних погроз США на початку цього тижня.

Єна зростала на власній хвилі на очікуваннях подальшого підвищення ставок Банком Японії. По відношенню до єни курс долара був стабільним на рівні 151,555. Валютна пара опустилася нижче 151 вперше з 10 грудня на початку азіатських торгів.

Сильний імпульс, викликаний підвищенням ставок, підкріплений даними по заробітній платі на початку цього тижня, привів до того, що єна знаходиться на шляху до найкращого тижня по відношенню до долара з кінця листопада.

Очікування щодо підвищення ставок посилили коментарі члена правління Банку Японії Наокі Тамури, одного з найбільш «яструбиних» членів правління, який заявив у четвер, що центральний банк повинен підвищити ставки щонайменше до 1% у другій половині 2025 фінансового року.

Стратег Barclays Шінічіро Кадота та Лхамсурен Шаравдемберель очікують подальшого зниження курсу долар/єна в найближчій перспективі, зосереджуючись на результатах переговорів щодо заробітної плати в Японії.

«Ми очікуємо, що щорічні весняні переговори по заробітній платі в Японії призведуть до ще одного значного підвищення на 5% цього року, в той час як інфляція залишиться вище цільового рівня в 2%, що повинно утримати Банк Японії на яструбиному боці», - пишуть вони в записці.

У той же час, перші дні роботи адміністрації Трампа тримають інвесторів у напрузі. Цього тижня Трамп призупинив заплановані митні заходи проти Мексики і Канади, але ввів додаткові 10% збори на імпорт з Китаю.

Офшорний юань утримувався на рівні 7,2902 по відношенню до долара, залишаючись в межах свого нещодавнього діапазону, хоча ризики зниження зберігаються.

На монетарному фронті США чиновники ФРС зважують політику Трампа, намагаючись з'ясувати, в якому напрямку рухатись процентним ставкам.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність того, що ФРС знизить ставку на чверть пункту в липні, становить близько 43%.

Інвестори розглядають два зниження ставок в цілому до 2025 року, при цьому в ціну закладено близько 44 базисних пунктів зниження.

Курс євро майже не змінився і склав 1,0385 долара, а курс фунта стерлінгів не змінився і склав 1,2438 долара.