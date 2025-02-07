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Волл-стріт закрила торги різноспрямовано

07:59 07.02.2025 |

Фінанси

 

S&P 500 і Nasdaq завершили торги зростанням, в той час як Dow знизився після нестабільної торгової сесії в четвер, оскільки інвестори просіювали звіти про прибутки і чекали на результати Amazon після дзвінка і ключового звіту по зайнятості, який має вийти в п'ятницю.

Акції Amazon.com виросли на 1,1% перед публікацією звіту про прибутки. Компанія перевершила очікування щодо квартального доходу, але продажі її підрозділу хмарних обчислень виявилися нижчими за очікування. Інвестори стежать за її інвестиціями в штучний інтелект після того, як дешевша модель штучного інтелекту китайського стартапу DeepSeek загострила увагу інвесторів до мільярдів, які американські технологічні компанії витратили на розробку цієї технології.

Nvidia виросла на 3,1%.

«Сьогодні основна увага приділяється корпоративним доходам. Мита на другому плані», - сказав Закарі Хілл, голова управління портфелем Horizon Investments.

«Тема ШІ була досить волатильною протягом останніх кількох тижнів через новини DeepSeek ... Ми спостерігаємо сьогодні за будь-якими думками, які (Amazon) може сказати з цього приводу», - сказав Хілл.

Акції виробника ліків Eli Lilly виросли на 3,3% після того, як компанія спрогнозувала річний прибуток, який значно перевищив очікування, в той час як модний будинок Tapestry підскочив на 12% на збільшенні річного прогнозу продажів і прибутку.

Акції Philip Morris International зросли на 10,9% після того, як виробник сигарет опублікував кращі, ніж очікувалося, квартальні результати і спрогнозував прибуток на 2025 рік, вищий за очікування.

Honeywell впав на 5,6% після того, як промислова та аерокосмічна компанія заявила, що розділиться на три незалежні компанії, що котируються на біржі, і спрогнозувала зниження продажів і прибутку на 2025 рік.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 125,65 пункту, або на 0,28%, до 44 747,63, S&P 500 виріс на 22,09 пункту, або на 0,36%, до 6 083,57, а Nasdaq Composite - на 99,66 пункту, або на 0,51%, до 19 791,99.

Вісім з 11 секторів S&P 500 торгувалися з підвищенням, причому фінансові послуги та споживчі товари першої необхідності лідирували в зростанні, а акції енергетичних компаній втратили найбільше позицій.

Ринки похмуро розпочали тиждень, коли президент США Дональд Трамп оголосив про введення значних торговельних мит на вихідних, але в понеділок призупинив мита на товари з Мексики і Канади на місяць.

У п'ятницю буде опублікований січневий звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі, який є ключовим показником для оцінки стану ринку праці і подальшої політики ФРС.

Трейдери не очікують, що ФРС змінить процентну ставку на своєму наступному засіданні в березні, але зниження ставки очікується в червні, згідно з прогнозом CME's FedWatch.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, помірно зросла минулого тижня.

Що стосується корпоративних акцій, то Skyworks Solutions впали на 24,7% після того, як постачальник Apple спрогнозував зниження доходів в мобільному сегменті і прогнозував прибуток в поточному кварталі, який виявився нижчим за очікуваний.

Акції Qualcomm впали на 3,7%, оскільки керівництво компанії-розробника чіпів заявило, що її прибутковий патентно-ліцензійний бізнес цього року не побачить зростання продажів після того, як закінчився термін дії ліцензійної угоди з Huawei Technologies.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,05 до 1. На NYSE було зафіксовано 179 нових максимумів і 55 нових мінімумів.

На Nasdaq 2 041 акція зросла і 2 287 впали, оскільки кількість акцій, що знижуються, перевищила кількість акцій, що зростають, у співвідношенні 1,12 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,57 мільярдів акцій, порівняно з 14,95 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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