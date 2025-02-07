Криптовалюту в Україні планують легалізувати до літа 2025 року – Гетманцев

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Дмитро Гетманцев заявив, що до літа 2025 року в Україні буде офіційно легалізована криптовалюта. Про це депутат повідомив на заході "Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans", який організувала Mezha.Media спільно з виданням "Економічна правда".

Гетманцев зазначив, що основна частина законопроєкту про легалізацію криптовалюти вже готова повністю й зараз ведуться дискусії щодо фінансового моніторингу операцій та щодо оподаткування.

Депутат відзначає, що жодних бонусів чи пільг для криптовалют не буде з кількох причин. Перш за все, міжнародні експерти, з якими радяться щодо питань легалізації, вважають, що введення пільгового режиму може створити нерівномірне податкове навантаження на традиційні індустрії, що використовують криптовалюту. Натомість планується, що криптовалюта буде оподатковуватися на рівні, аналогічному іншим інвестиційним активам з нормальними ставками податку.

Одним з питань, над якими досі працюють, це перехідний період для тих осіб, які вже інвестували у криптовалюту, але не можуть довести, що витратили якісь гроші на її придбання. У такому випадку, коли закон набуде чинності, таким суб'єктам доведеться сплачувати податок не з прибутку, а з повної суми, яка вже є у криптовалюті.

Гетманцев також додав, що теоретично криптовалюта мала б регулюватися Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, але він додав, що цей орган не є інституційно спроможним це робити. Натомість депутат вважає, що цим зараз повинен займатися Національний банк України, але надалі це може змінитися.

"Я вважаю, що теоретично це мала б бути Національна комісія з цінних паперів. Але на жаль, ми бачимо, що цей орган, у нас, у нашій конкретній державі, не є інституційно спроможним, аби опанувати відповідні відносини та врегулювати таким чином, як з довіреною йому галуззю справляється Національний банк... Тому ми вважаємо все ж таки, що на сьогоднішньому етапі це повинен бути Нацбанк", - сказав Гетманцев.

Повертаючися до теми легалізації, депутат сказав, що законопроєкт про криптовалюту розглянуть у першому читанні першого кварталу.

"Пообіцяти точно я можу, що ми зробимо все можливе, аби цей закон хоча б до літа цього року [був прийнятий]", - заявив Гетманцев.

