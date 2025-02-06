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АНАЛІТИКА

Курс долара США знижується до єни, зростає до євро і фунта

15:56 06.02.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється проти євро і фунта стерлінгів, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,45%, ширший WSJ Dollar Index - 0,31%.

Ринок продовжує стежити за ситуацією у світовій торгівлі, сподіваючись, що президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін зможуть досягти угоди, що надасть змогу уникнути торговельної війни, зазначає Trading Economics.

Побоювання, що погіршення торговельних відносин призведе до посилення інфляційного тиску в США, змушують інвесторів переглядати прогнози щодо темпів подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою.

У п'ятницю буде опубліковано січневу статистику з безробіття в США. Звіт галузевої організації ADP, оприлюднений у середу, підтвердив збереження стійкості американського ринку праці. Кількість робочих місць у приватному секторі США в січні зросла на 183 тис. після грудневого підвищення на 176 тис. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав збільшення кількості робочих місць на 150 тис.

Пара євро/долар за даними на 15:15 EET у четвер торгується на рівні $1,0361, зі зниженням на 0,4% від рівня закриття попередньої сесії.

Роздрібний продаж в єврозоні в грудні 2024 року зменшився на 0,2% порівняно з попереднім місяцем і на 1,9% у річному вираженні, повідомило статистичне управління Європейського союзу (Eurostat).

Аналітики в середньому прогнозували місячне зниження продажу на 0,1%, за даними Trading Economics.

Курс фунта опустився на 0,98%, до $1,2382.

Банк Англії знизив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів за підсумками засідання, що завершилося раніше в четвер, до 4,5% з 4,75%.

Водночас британський ЦБ погіршив прогноз зростання ВВП Великої Британії у 2025 році до 0,75% з очікуваних у листопаді 1%. Прогнози на 2026 і 2027 роки було підвищено до 1,5% з передбачуваних раніше 1,25%.

У центробанку очікують, що інфляція в країні становитиме 2,3% у першому кварталі 2027 року і сповільниться до 1,9% у першому кварталі 2028 року.

Курс долара в парі з єною опустилася на 0,12%, до 152,42.

Член ради керівників Банку Японії Наокі Тамура заявив під час виступу перед представниками бізнесу, що центробанку варто було б підняти ставки до 1% або вище у фінансовому півріччі, що починається в жовтні. Він вважає, що такий рівень відповідатиме нейтральному, коли ставка не стримує, але й не стимулює економіку.

"Підвищення короткострокових процентних ставок щонайменше до 1% у другій половині 2025 фінансового року необхідне для зниження ризику зростання цін і забезпечення цінової стабільності", - сказав Тамура.

Його коментарі припускають, що Банк Японії може проводити посилення грошово-кредитної політики швидше, ніж очікували економісти та інвестори, консенсус-прогноз яких передбачає одне або два зниження ставки по 25 базисних пунктів у наступному фінансовому році, пише WSJ.

Після виступу Тамури пара долар/єна опускалася до 151,8, мінімуму з 11 грудня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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