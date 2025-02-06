ЄЦБ сподівається, що впровадження цифрового євро пришвидшиться завдяки криптовалютному плану Трампа

Європейський центральний банк (ЄЦБ) покладає надії, що план президента США Дональда Трампа щодо підтримки криптовалют, прив'язаних до долара США, прискорить законодавче схвалення цифрового євро. Про це у коментарі для Reuters заявив член правління ЄЦБ П'єро Чіполлоне.

Законодавство щодо цифрового євро запропонували ще у червні 2023 року, проте з того часу значного прогресу не було. Однією з причин довгого розгляду питання є скептицизм банкірів та законодавців.

Чіполлоне зазначив, що підтримка Трампом стабільних монет, прив'язаних до долара, які будуть доступні глобально, додасть ще один платіжний інструмент з США та прискорить процес впровадження цифрової валюти.

Чіполлоне сподівається, що Європейський Парламент та Рада ЄС завершать роботу над законодавством щодо цифрової валюти до літа. Після цього законодавці зможуть розпочати перемовини з Європейською комісією з можливістю затвердження до листопада 2025 року, коли планується голосування щодо цифрової валюти.