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ЄЦБ сподівається, що впровадження цифрового євро пришвидшиться завдяки криптовалютному плану Трампа
13:37 06.02.2025 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) покладає надії, що план президента США Дональда Трампа щодо підтримки криптовалют, прив'язаних до долара США, прискорить законодавче схвалення цифрового євро. Про це у коментарі для Reuters заявив член правління ЄЦБ П'єро Чіполлоне.
Законодавство щодо цифрового євро запропонували ще у червні 2023 року, проте з того часу значного прогресу не було. Однією з причин довгого розгляду питання є скептицизм банкірів та законодавців.
Чіполлоне зазначив, що підтримка Трампом стабільних монет, прив'язаних до долара, які будуть доступні глобально, додасть ще один платіжний інструмент з США та прискорить процес впровадження цифрової валюти.
Чіполлоне сподівається, що Європейський Парламент та Рада ЄС завершать роботу над законодавством щодо цифрової валюти до літа. Після цього законодавці зможуть розпочати перемовини з Європейською комісією з можливістю затвердження до листопада 2025 року, коли планується голосування щодо цифрової валюти.
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