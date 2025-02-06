Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄЦБ сподівається, що впровадження цифрового євро пришвидшиться завдяки криптовалютному плану Трампа

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) покладає надії, що план президента США Дональда Трампа щодо підтримки криптовалют, прив'язаних до долара США, прискорить законодавче схвалення цифрового євро. Про це у коментарі для Reuters заявив член правління ЄЦБ П'єро Чіполлоне.

Законодавство щодо цифрового євро запропонували ще у червні 2023 року, проте з того часу значного прогресу не було. Однією з причин довгого розгляду питання є скептицизм банкірів та законодавців.

Чіполлоне зазначив, що підтримка Трампом стабільних монет, прив'язаних до долара, які будуть доступні глобально, додасть ще один платіжний інструмент з США та прискорить процес впровадження цифрової валюти.

Чіполлоне сподівається, що Європейський Парламент та Рада ЄС завершать роботу над законодавством щодо цифрової валюти до літа. Після цього законодавці зможуть розпочати перемовини з Європейською комісією з можливістю затвердження до листопада 2025 року, коли планується голосування щодо цифрової валюти.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: bitcoin, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4897
  0,1687
 0,40
EUR
 1
 42,9792
  0,4289
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3167  0,06 0,15 41,9288  0,09 0,21
EUR 43,0021  0,03 0,08 43,7613  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,19 0,46 41,5200  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес