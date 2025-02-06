Європейські фондові індекси впевнено зростають на позитивній звітності

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в четвер на тлі сильної корпоративної звітності та зниження занепокоєння з приводу ситуації з митами.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12.30 к.ч. піднявся на 0,84% від рівня закриття попереднього дня, до 543,09 пункта - рекордного максимуму, який востаннє досягався 31 січня.

Британський FTSE 100 додає 1,25%, німецький DAX - на 0,97%, французький CAC 40 - 0,83%, італійський FTSE MIB - 0,75%, іспанський IBEX 35 - на 0,52%.

DAX наблизився до рекорду, а FTSE 100 оновив рекордний максимум. FTSE MIB піднявся до найвищих позначок із січня 2008 року.

Обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в грудні збільшився на 6,9% порівняно з попереднім місяцем, повідомило Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Аналітики в середньому прогнозували підвищення показника на 2%, за даними Trading Economics.

Замовлення в сегменті транспортного машинобудування (літаки, судна, поїзди, військовий транспорт) зросли на 55,5% відносно попереднього місяця, замовлення на засоби виробництва - на 10,9%, на споживчі товари - на 7,7%, на проміжні товари - на 0,2%. В автомобільному секторі відзначено зниження замовлень на 3,2%.

Роздрібний продаж в єврозоні в грудні 2024 року зменшився на 0,2% відносно попереднього місяця, повідомило статистичне управління Європейського союзу (Eurostat).

Аналітики в середньому прогнозували зниження на 0,1%.

Продаж продуктів харчування, напоїв і тютюнової продукції скоротився на 0,7%. Реалізація автомобільного пального зросла на 0,2%, непродовольчих товарів (без урахування автомобільного палива) - на 0,3%.

У річному вираженні роздрібний продаж збільшився на 1,9%.

У Європейському союзі продаж зменшився на 0,3% у щомісячному вираженні та на 2% відносно грудня 2023 року.

Найбільше зростання у складі Stoxx Europe 600 демонструють акції Societe Generale (+9,2%). Французький банк збільшив чистий прибуток у 2,4 раза в четвертому кварталі, а виручку - на 11,1%. Обидва показники перевершили прогнози опитаних Visible Alpha аналітиків. Банк також оголосив про запуск програми зворотного викупу акцій на 872 млн євро і запропонує акціонерам затвердити підвищення дивідендів до 1,09 євро з 0,9 євро на акцію.

Папери данської транспортно-логістичної компанії A.P. Moeller-Maersk дорожчають на 9,1%. Компанія зафіксувала чистий прибуток у четвертому кварталі 2024 року проти збитку роком раніше, причому показник виявився значно вищим за очікування ринку. Виручка також перевищила прогнози.

Капіталізація німецького виробника медичної продукції Siemens Healthineers AG підвищується на 6,2%. Прибуток і виручка компанії в жовтні-грудні перевершили очікування ринку.

Папери шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca дорожчають на 5,3%. Компанія зафіксувала зростання чистого прибутку і виручки в четвертому кварталі 2024 року, причому доходи і скоригований прибуток виявилися кращими за прогнози аналітиків. У 2025 році AstraZeneca очікує збільшення виручки на 7-9% (high single-digit) без урахування зміни курсів валют, скоригованого прибутку з розрахунку на акцію - на 10-13% (low double-digit).

Ринкова вартість данського пивоварного концерну Carlsberg підвищується на 5,5%. У 2024 році концерн збільшив операційний прибуток і виручку у 2024 році та очікує органічного зростання операційного прибутку на 1-5% у 2025 році.

Акції Watches of Switzerland дорожчають на 0,2%. Компанія підтвердила прогноз на 2025 фінансовий рік, який завершиться наприкінці квітня. В її пресрелізі наголошується на збереженні сильного попиту на товари в сегменті "люкс", особливо в США і Великій Британії, де попит перевищує пропозицію.

Найсильніше знижуються котирування паперів французького виробника напівпровідників Soitec SA (-30,3%). Компанія повідомила про скорочення виручки на 10% у річному зіставленні в жовтні-грудні та знизила прогноз на поточний фінансовий рік на тлі погіршення ситуації в автомобільній галузі.

Ринкова вартість нідерландського фінансового конгломерату ING Groep зменшується на 2,3%. Фінансові результати компанії в четвертому кварталі виявилися гіршими за очікування аналітиків.

