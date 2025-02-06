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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5099 грн/$1
12:46 06.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 лютого 2025 року.
|Показник
|05.02.2025
|06.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6854
|41.5099
|-0.42
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 6 лютого- 41,6584 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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