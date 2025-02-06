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НКЦПФР додала до списку SCAM-проєктів школу трейдинга Бориса Купера та ще вісім кейсів
08:56 06.02.2025 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев'ять кейсів.
Згідно інформації на сайті регулятора, до списку внесені торговельні майданчики Forhbw, CryptoKeying, Industrial Trading, школа трейдинга Бориса Купера, брокери AvangardBroker та Buleto, сайт торгів AI Auto Sale, криптовалютний інвестиційний фонд що існував під різними назвами Trust Investment/Trust Capital/Trust Capital Fund, а також платформу GenesisFX.
В комісії додали, що всього наразі у списку знаходиться 401 проєкт.
"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням: через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, осіб, які зазначають недостовірну інформацію щодо ліцензованої та нібито офіційної діяльності в країнах із розвиненими фінансовими ринками", - наголосили в комісії.
Зазначається, що повний список проєктів розміщено на офіційному сайті НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів".
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