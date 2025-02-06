Ціни на золото залишаються близькими до рекордних максимумів, оскільки побоювання щодо торговельної війни підігрівають попит на прихісток

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у четвер, залишаючись близькими до рекордних максимумів, оскільки постійні побоювання щодо торговельної війни між США і Китаєм підтримують попит на злитки.

Зростанню золота сприяло ослаблення долара, в той час як нещодавні коментарі президента США Дональда Трампа про те, що США беруть під свій контроль сектор Газа, також вплинули на попит на прихісток.

О 07:27 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 2 869,17 доларів за унцію, залишаючись трохи нижче рекордного максимуму в 2 882,53 долара, досягнутого в середу.

Ф'ючерси на золото з терміном виконання в квітні впали на 0,2% до 2887,90 доларів за унцію.

Ціни на дорогоцінний метал зросли головним чином завдяки підвищеному попиту на активи-прихістки після того, як на початку тижня США запровадили 10-відсоткові торговельні мита проти Китаю, що викликало відповідні заходи з боку Пекіна.

Цей крок посилив занепокоєння щодо ескалації торговельної війни між найбільшими економіками світу, враховуючи, що Трамп також не поспішає вести переговори з китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Аналітики JPMorgan попередили, що їхній базовий сценарій передбачає подальшу ескалацію торговельної війни, і що Трамп може врешті-решт запровадити обіцяні 60% торгові мита проти Китаю.

Але очікується, що вищі мита в США також підтримають внутрішню інфляцію, утримуючи процентні ставки на високому рівні ще довше. Такий сценарій може обмежити довгострокове зростання золота.

Інші дорогоцінні метали стабілізувалися в четвер, але також демонстрували зростання цього тижня, оскільки долар розгубив весь свій тижневий прибуток.

Ф'ючерси на платину виросли на 0,2% до 1021,30 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,8% до 32,708 доларів за унцію.

Цього тижня основна увага буде прикута до ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які дадуть додаткові підказки щодо процентних ставок. Будь-які ознаки стійкості на ринку праці можуть підтримати долар і чинити тиск на ціни на метали.

Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли в четвер, продовживши недавнє зростання на полегшенні від того, що Трамп відклав введення мит проти Канади і Мексики.

Трейдери також очікували нових стимулюючих заходів з боку Китаю, який є найбільшим імпортером міді, оскільки Пекін намагається компенсувати економічні негаразди, спричинені торговельною війною з Вашингтоном.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,8% до $9 341,70 за тонну, в той час як березневі ф'ючерси на мідь виросли на 1,4% до $4,4985 до більш ніж тримісячного максимуму.