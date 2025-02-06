Фінансові новини
- |
- 06.02.25
- |
- 09:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото залишаються близькими до рекордних максимумів, оскільки побоювання щодо торговельної війни підігрівають попит на прихісток
08:44 06.02.2025 |
Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у четвер, залишаючись близькими до рекордних максимумів, оскільки постійні побоювання щодо торговельної війни між США і Китаєм підтримують попит на злитки.
Зростанню золота сприяло ослаблення долара, в той час як нещодавні коментарі президента США Дональда Трампа про те, що США беруть під свій контроль сектор Газа, також вплинули на попит на прихісток.
О 07:27 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 2 869,17 доларів за унцію, залишаючись трохи нижче рекордного максимуму в 2 882,53 долара, досягнутого в середу.
Ф'ючерси на золото з терміном виконання в квітні впали на 0,2% до 2887,90 доларів за унцію.
Ціни на дорогоцінний метал зросли головним чином завдяки підвищеному попиту на активи-прихістки після того, як на початку тижня США запровадили 10-відсоткові торговельні мита проти Китаю, що викликало відповідні заходи з боку Пекіна.
Цей крок посилив занепокоєння щодо ескалації торговельної війни між найбільшими економіками світу, враховуючи, що Трамп також не поспішає вести переговори з китайським колегою Сі Цзіньпіном.
Аналітики JPMorgan попередили, що їхній базовий сценарій передбачає подальшу ескалацію торговельної війни, і що Трамп може врешті-решт запровадити обіцяні 60% торгові мита проти Китаю.
Але очікується, що вищі мита в США також підтримають внутрішню інфляцію, утримуючи процентні ставки на високому рівні ще довше. Такий сценарій може обмежити довгострокове зростання золота.
Інші дорогоцінні метали стабілізувалися в четвер, але також демонстрували зростання цього тижня, оскільки долар розгубив весь свій тижневий прибуток.
Ф'ючерси на платину виросли на 0,2% до 1021,30 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,8% до 32,708 доларів за унцію.
Цього тижня основна увага буде прикута до ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які дадуть додаткові підказки щодо процентних ставок. Будь-які ознаки стійкості на ринку праці можуть підтримати долар і чинити тиск на ціни на метали.
Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли в четвер, продовживши недавнє зростання на полегшенні від того, що Трамп відклав введення мит проти Канади і Мексики.
Трейдери також очікували нових стимулюючих заходів з боку Китаю, який є найбільшим імпортером міді, оскільки Пекін намагається компенсувати економічні негаразди, спричинені торговельною війною з Вашингтоном.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,8% до $9 341,70 за тонну, в той час як березневі ф'ючерси на мідь виросли на 1,4% до $4,4985 до більш ніж тримісячного максимуму.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Euroclear має намір перевести в березні близько 2 млрд євро доходів від заморожених російських активів у фонд для України
|Трамп вважає, що США мають заволодіти сектором Гази
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|НКЦПФР додала до списку SCAM-проєктів школу трейдинга Бориса Купера та ще вісім кейсів
|Ціни на золото залишаються близькими до рекордних максимумів, оскільки побоювання щодо торговельної війни підігрівають попит на прихісток
|Акції в Азії зростають на оптимізмі щодо ШІ. Напруженість у відносинах між США та Китаєм обмежує зростання
|Долар впав до 8-тижневого мінімуму проти єни на тлі зниження ризику торгової війни
|Волл-стріт закрилася з підвищенням, оскільки інвестори засвоїли прибуток і перспективи зниження ставок
|Долар США дешевшає проти основних валют
Бізнес
|Суд повністю виправдав голову Samsung Лі Дже Йона у справі про махінації з акціями
|В Україні затвердили перелік авто, з яких потрібно сплатити податок
|Нідерланди розпочали розслідування щодо збору даних чат-ботом DeepSeek
|Експорт IT- послуг України скорочується другий рік поспіль
|Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini
|Сотні компаній у світі обмежують доступ своїх працівників до DeepSeek
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій