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Акції в Азії зростають на оптимізмі щодо ШІ. Напруженість у відносинах між США та Китаєм обмежує зростання
08:22 06.02.2025 |
Більшість азіатських акцій виросли в четвер, оскільки більш широкий технологічний сектор піднявся слідом за Волл-стріт, хоча ескалація торгової напруженості між США і Китаєм стримала загальний оптимізм.
Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатських торгах після того, як Волл-стріт побачила зростання акцій технологічних компаній після того, як NVIDIA спрогнозувала значні капітальні витрати на штучний інтелект.
Наслідуючи своїх колег, акції важких технологічних компаній Азії також зростали, що призвело до загального зростання в регіоні.
Незважаючи на введення адміністрацією Дональда Трампа 10% тарифів на китайські товари, китайський сектор штучного інтелекту на чолі з такими компаніями, як DeepSeek, продемонстрував стійкість, зміцнивши довіру інвесторів.
Ентузіазм навколо DeepSeek став ключовим фактором, який компенсував занепокоєння, пов'язані з триваючою торговельною напруженістю між США та Китаєм.
В результаті китайський Shanghai Composite виріс на 0,8% в четвер, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,7%. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,4%.
Акції Semiconductor Manufacturing International Corp, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, досягли свого рекордного максимуму, а акції Sunny Optical Technology підскочили на 6,1%.
У Токіо Nikkei 225 виріс на 0,3%. Акції напівпровідникового гіганта Tokyo Electron зросли на 1,8%, а Sony Corp додала 1,2%.
Акції Renesas Electronics Corp зросли на 12% після сильних доходів за грудневий квартал.
Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,5%, а акції Samsung Electronics та SK Hynix Inc додали 1,1% та 2,7% відповідно.
Однак зростання було обмеженим, оскільки інвестори зберігали обережність напередодні запровадження Китаєм мит на американський імпорт, які мають набути чинності наступного тижня.
Триваюча торговельна напруженість спонукала світових інвесторів зайняти більш обережну позицію щодо більш ризикованих активів.
Сінгапурський індекс Straits Times Index зріс на 0,4% завдяки високим показникам у фінансовому та технологічному секторах.
У четвер Singapore Exchange Ltd повідомила про зростання свого піврічного прибутку на 27%. Акції оператора біржі зросли майже на 1%.
У той же час, індійські ф'ючерси на індекс Nifty 50 були в основному стримані в четвер.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 виріс на 0,7%, лідерами зростання стали акції технологічних та гірничодобувних компаній.
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