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Долар впав до 8-тижневого мінімуму проти єни на тлі зниження ризику торгової війни
08:09 06.02.2025 |
Долар США впав до восьмитижневого мінімуму по відношенню до єни і затримався біля місячного мінімуму по відношенню до фунта стерлінгів у четвер, оскільки нерви інвесторів щодо глобальної торговельної війни, яка розпалює інфляцію, зменшилися.
Підтримку японській валюті також надали зростаючі очікування щодо подальшого підвищення процентних ставок Банком Японії, коли представник центрального банку виступив на підтримку подальшого підвищення ставок, наступного дня після сильних даних по заробітній платі.
Стерлінг був стійким навіть попри те, що Банк Англії, як очікується, сьогодні знизить ставки на чверть пункту.
О 03:40 EET долар впав на 0,5% до 151,81 єни, найнижчого рівня з 12 грудня, додавши до падіння на 1,1% в середу.
Фунт стерлінгів був стабільним на рівні $1,2509 після того, як на попередній сесії піднявся до $1,2550 вперше з 7 січня.
Курс євро не змінився і склав $1,0401, після зростання на 0,2% в середу.
Індекс долара - який вимірює курс американської валюти по відношенню до євро, фунта стерлінгів, ієни і трьох інших основних валют - склав 107,57, недалеко від свого нічного мінімуму в 107,29.
На початку тижня індекс підскочив до тритижневого максимуму 109,88, оскільки Трамп був готовий запровадити 25% імпортні мита на Мексику і Канаду, але в останню хвилину країни домоглися відстрочки на один місяць - хоча Вашингтон і запровадив 10% мита на Китай.
Офшорний юань трохи зміцнився до 7,2775 за долар.
Канадський луні стабілізувався на рівні 1,4321 канадського долара по відношенню до долара США після того, як за ніч піднявся до найвищого рівня з 17 грудня - 1,4270 канадського долара. Мексиканський песо був стабільним на рівні 20,5789 за долар.
«Схоже, що ринок почав забувати про митні загрози з боку Мексики і Канади і сприймає китайські мита як звичайний бізнес», - сказав Джеймс Кніветон, старший корпоративний валютний дилер Convera.
«До кінця року все ще очікується два зниження ставок (в США), але зі зменшенням ймовірності того, що мита сприятимуть інфляції, у Федерального резерву з'являється більше гнучкості».
Наступним важливим випробуванням для перспектив монетарної політики США є щомісячні дані по заробітній платі, які будуть опубліковані в п'ятницю.
Згідно з даними LSEG, зниження ставки ФРС на чверть пункту в липні вже повністю заплановано, а до грудневого засідання ринки очікують скорочення на 46,3 базисних пункти.
Тим часом, ринкова ймовірність неминучого зниження ставки Банком Англії становить 92%. Щодо Банку Японії, ринок оцінює ймовірність підвищення ставки до вересня на чверть пункту на рівні 94,8%.
Член правління Банку Японії Наокі Тамура заявив у четвер, що центральний банк повинен підвищити ставки щонайменше до 1% або близько того в другій половині 2025 фінансового року з урахуванням ризиків зростання цін.
Днем раніше дані показали, що реальна заробітна плата зростає другий місяць поспіль.
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