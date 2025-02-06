Волл-стріт закрилася з підвищенням, оскільки інвестори засвоїли прибуток і перспективи зниження ставок

Всі три основні фондові індекси закрилися в середу з підвищенням, відновившись після падіння на початку сесії, оскільки інвестори відмахнулися від розчаровуючих результатів Alphabet і зважили перспективи майбутнього зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Акції Alphabet, материнської компанії Google, впали на 7,3% після того, як у вівторок компанія опублікувала невтішні дані про зростання доходів від хмарних сервісів і виділила більше, ніж очікувалося, 75 мільярдів доларів інвестицій на розвиток ШІ в цьому році.

Деякі акції, пов'язані зі штучним інтелектом, показали ознаки відновлення після падіння минулого тижня через стрімке зростання популярності недорогої китайської моделі штучного інтелекту, розробленої стартапом DeepSeek. Nvidia, яка зазнала одних з найбільших втрат, виросла на 5,4% в середу. Акції Broadcom також зросли на 4,3%.

«Зрештою, попит на ШІ не зникає, навіть незважаючи на новини про DeepSeek. Їм усім доведеться витрачати більше грошей, і саме такою була історія зі штучним інтелектом. Це історія з досить довгим циклом», - сказав Роб Хаворт, старший інвестиційний стратег U.S. Bank Asset Management.

Тим часом акції Advanced Micro Devices впали на 6,3% після того, як генеральний директор компанії Ліза Су заявила, що продажі центрів обробки даних компанії в поточному кварталі - показник доходів від ШІ - впадуть приблизно на 7% в порівнянні з попереднім кварталом.

Що стосується даних, то інвестори з нетерпінням чекають січневого звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі, який, як очікується, буде опублікований в п'ятницю.

Активність в секторі послуг США несподівано сповільнилася в січні на тлі охолодження попиту, що допомогло стримати зростання цін, як показав звіт Інституту управління поставками, опублікований в середу.

«Є деякі побоювання, що ФРС, можливо, доведеться пом'якшувати політику швидше, оскільки економіка сповільнюється, але це насправді позитивна новина для ринків, тому що вони очікують зниження ставок ФРС», - сказав Хаворт.

Наступне засідання Федерального комітету з відкритих ринків відбудеться в березні, і хоча лише 16,5% трейдерів очікують зниження ставки тоді, більшість трейдерів очікують зниження ставки в червні, згідно з даними CME's FedWatch Tool.

Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що ФРС все ще схиляється до подальшого зниження ставок в цьому році, але відзначив невизначеність щодо впливу нових мит, імміграції, нормативних актів та інших ініціатив адміністрації президента США Дональда Трампа.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 317,24 пункту, або на 0,71%, до 44 873,28, S&P 500 - на 23,60 пункту, або на 0,39%, до 6 061,48, а Nasdaq Composite - на 38,32 пункту, або на 0,19%, до 19 692,33.

Вісім секторів S&P 500 торгувалися з підвищенням, при цьому лідером зростання стала нерухомість, в той час як комунікаційні послуги впали майже на 3%.

Акції Apple впали на 0,1% після того, як агентство Bloomberg News повідомило, що антимонопольний регулятор Китаю готується до можливого розслідування щодо виробника iPhone.

Uber Technologies впали на 7,6% після того, як компанія, що займається викликом автомобілів, спрогнозувала, що кількість замовлень в поточному кварталі буде нижчою за прогнози.

Акції Fiserv виросли на 7,1%, оскільки платіжна компанія перевершила прогнози щодо прибутку в четвертому кварталі, чому сприяв високий попит на банківські послуги та обробку платежів.

Ринки також очікують розвитку подій на фронті мит після того, як у вівторок Трамп заявив, що не поспішає говорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб спробувати розрядити нову торгову війну між країнами.

Індекс волатильності Cboe, відомий як вимірювач страху Волл-стріт, впав на 7,9% в середу до 15,85.

Серед корпоративних індексів акції FMC Corp впали на 33,5% після того, як виробник сільськогосподарської хімії спрогнозував прибуток за перший квартал нижче очікуваного.