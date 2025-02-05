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Артур Еш
Долар США дешевшає проти основних валют
15:44 05.02.2025 |
Курс долара США помірно знижується до основних валют, втрачає трохи менше 1% проти японської єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,41%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,3%.
Інвестори продовжують стежити за ситуацією в міжнародній торгівлі. Оголошене раніше набуття чинності американських мит на канадський і мексиканський імпорт було відкладено, оскільки країни погодилися на поступки.
Водночас міністерство фінансів КНР оголосило про введення відповідних тарифів на імпортовані зі США вугілля, зріджений природний газ, нафту, сільськогосподарську техніку та автомобілі.
"Долар США здає позиції відтоді, як у понеділок США домовилися з Мексикою і Канадою про зміцнення кордонів, - зазначив аналітик ING Франческо Песоле. - Увага переключилася на Китай, і відносно зважена реакція Пекіна на мита Трампа підтримує на ринку оптимізм щодо того, що сторонам вдасться укласти якусь угоду, перш ніж відповідні тарифи Китаю набудуть чинності 10 січня".
Євро за даними на 14:52 EET торгувався з підвищенням на 0,36% від рівня закриття попередніх торгів, на позначці $1,0419.
Фунт піднявся на 0,42%, до $1,2534. Під час торгів ціна британського фунта досягала $1,2551 - максимуму з початку січня.
Багато економістів вважають, що Велика Британія не буде жертвою протекціоністської політики президента США, оскільки торгівля між двома країнами відносно збалансована.
Ці очікування сприяють зміцненню фунта проти євро, що триває вже три тижні. Трамп неодноразово висловлював готовність ввести мита на імпорт з Євросоюзу.
Трейдери очікують засідання Банку Англії, що відбудеться в четвер. Аналітики та учасники ринку сходяться на думці, що регулятор знову знизить ключову відсоткову ставку - до 4,5% з поточних 4,75%.
Курс долара США щодо японської єни падає на 0,97% і становить 152,85 єни.
"Номінальні зарплати в Японії в грудні зросли на 4,8% у річному вираженні, набагато сильніше за консенсус-прогноз у 3,7%, а реальні доходи за рік підвищилися на 0,6%, - зазначив Песоле. - Це зміцнює наш прогноз двох підвищень відсоткової ставки Банком Японії цього року і покращує перспективи єни".
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