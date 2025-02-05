Європейські фондові індекси переважно знижуються в середу

Більшість фондових індексів найбільших країн Західної Європи знижуються в середу. Інвестори продовжують стежити за ситуацією в міжнародній торгівлі та оцінювати звіти великих компаній.

Обіцяне раніше набуття чинності американських мит на канадський і мексиканський імпорт було відкладено, оскільки країни погодилися вжити заходів щодо зміцнення своїх кордонів.

Тим часом міністерство фінансів КНР оголосило про введення власних мит на імпортовані зі США вугілля, зріджений природний газ, нафту, сільськогосподарську техніку та автомобілі у відповідь на введені Штатами 10-відсоткові мита на китайські товари.

У Євросоюзі можуть вжити заходів проти найбільших американських технологічних компаній у разі введення США митних тарифів на імпорт з ЄС, повідомила Financial Times із посиланням на джерела.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про готовність ввести мита для Євросоюзу і звинувачував європейську владу в небажанні допускати на ринок ЄС американські автомобілі, агропродукцію та інші товари.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:50 к. ч. знизився на 0,07%, до 535,65 пункту.

Британський FTSE 100 опустився на 0,03%, німецький DAX - на 0,41%, французький CAC 40 - на 0,38%, італійський FTSE MIB - на 0,66%. Іспанський IBEX 35 додав 1,16%.

У складі Stoxx Europe 600 лідирує Banco Santander SA (+8,2%). Найбільший банк Іспанії в четвертому кварталі 2024 року збільшив чистий прибуток на 11%, а виручку - на 10%, краще за прогнози аналітиків. Banco Santander також повідомив, що планує викупити власні акції на суму 10 млрд євро.

Папери фінського виробника промислового обладнання Wartsila Oyj дорожчають на 5,6%, британської фармацевтичної компанії GSK Plc (колишня GlaxoSmithKline) - на 5,5%.

GSK за підсумками 2024 року зафіксувала різке падіння операційного прибутку, проте зуміла збільшити виручку на 3%. При цьому в четвертому кварталі операційний прибуток компанії підскочив на 21%, а її виручка перевершила очікування аналітиків. Крім того, компанія оголосила квартальні дивіденди в розмірі 16 пенсів на акцію, як і роком раніше.

Котирування акцій Novo Nordisk додають 3,9%. Компанія відзвітувала про зростання прибутку в четвертому кварталі на 29%, а виручки - на 30% у річному вираженні. Обидва показники перевищили прогнози аналітиків.

Акції TotalEnergies дорожчають на 1,7%. Французька нафтогазова компанія знизила чистий прибуток у четвертому кварталі на 22% у річному вираженні, однак у поквартальному зіставленні показник підскочив на 72%. Рада директорів TotalEnergies рекомендувала виплатити дивіденди за минулий рік у розмірі 3,22 євро на акцію, що на 7% вище дивідендів за 2023 рік. Компанія також оголосила, що продовжить викуповувати власні акції на $2 млрд на квартал.

Капіталізація норвезької нафтогазової компанії Equinor ASA знижується на 0,14%. У четвертому кварталі 2024 року Equinor скоротила чистий прибуток на 23% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Її скоригований прибуток зменшився на 6%, а виручка - на 5%. Видобуток компанії в жовтні-грудні скоротився на 6%.

Найрізкіше падіння в Stoxx Europe 600 демонструють акції шведського виробника кліматичних систем Munters Group AB (-9,5%).

Котирування акцій шведського постачальника рослинних олій і промислових жирів AAK AB знижуються на 6,2%, шведської промислової компанії Husqvarna AB - на 6%.

