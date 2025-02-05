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АНАЛІТИКА

Споживання золота у світі в 2024 р. зросло на 1%, значний внесок зробили ETF

12:32 05.02.2025 |

Фінанси

 

Світовий попит на золото без урахування позабіржових угод (OTC) у 2024 році становив 4,554 тис. тонн, що на 1% перевищує результат 2023 року, підрахував World Gold Council (WGC).

Центробанки продовжували активно закуповувати золото, третій рік поспіль попит з їхнього боку перевищував тисячу тонн.

Інвестиційний попит зріс на 25%, до максимальних за чотири роки 1,18 тис. тонн. У вартісному вираженні це $90 млрд. Попит на монети і зливки залишився приблизно на рівні 2023 року (хоча його структура змінилася: попит на зливки зріс, а на монети - скоротився). Значний внесок у зростання інвестпопиту зробили ETF. Уперше з 2020 року обсяг золота в ETF залишився приблизно на одному рівні, тоді як у 2023 році спостерігався значний відтік.

Споживання золота в промисловості зросло 2024 року на 7%, до 326 тонн, здебільшого на тлі впровадження ШI.

Попит на ювелірні прикраси впав на 11%, до 1,877 тис. тонн (відповідно, попит на золото в ювелірній промисловості також впав). Через зростання цін на золото споживачі не могли дозволити собі купувати великі обсяги. Хоча у вартісному вираженні витрати на прикраси підскочили на 9%, до $144 млрд.

Пропозиція золота у 2024 році також зросла на 1%, до рекордних 4,974 тис. тонн. Надлишок пропозиції, 421 тонну, абсорбував ринок OTC.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

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