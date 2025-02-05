Ціни на золото досягли рекордно високого рівня на тлі побоювань щодо торговельної війни та невизначеності в секторі Газа

Ціни на золото досягли рекордного максимуму на азіатських торгах в середу, оскільки попит на жовтий метал як на безпечний притулок був підтриманий постійними побоюваннями щодо назріваючої торгової війни між США і Китаєм.

Коментарі президента США Дональда Трампа про те, що США беруть під свій контроль сектор Газа і переселяють палестинців з регіону, також стимулювали попит на прихісток, з огляду на те, що вони викликали різку критику з боку ряду країн регіону.

Цінам на дорогоцінні метали також сприяла слабкість долара, який втратив усі свої здобутки цього тижня після того, як президент США Дональд Трамп відклав введення торговельних мит на Мексику і Канаду.

Але Трамп не запропонував подібного полегшення для Китаю, через що трейдери в значній мірі упереджено ставляться до безпечних гаваней. У вівторок Китай також прийняв заходи у відповідь на торгові мита США.

Спотове золото підскочило на 0,6% до рекордного максимуму в 2858,27 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, зросли на 0,4% до 2885,39 доларів за унцію.

Ціни на дорогоцінні метали виграли від купівлі активів-прихістків після того, як у вівторок набули чинності 10%-ві мита Трампа на Китай. Пекін відповів на це власними імпортними митами, експортним контролем, а також деякими заходами проти окремих американських компаній, таких як Google.

Трамп також дав зрозуміти, що не поспішає розмовляти з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, що зменшує можливість деескалації торговельної напруженості. Зниження мит для Канади та Мексики відбулося лише після діалогу з главами цих країн.

Китайсько-американська торговельна війна потенційно може підірвати світову торгівлю і, як очікується, чинитиме тиск на зростання найбільших економік світу.

Китайські митаТрампа також викликали побоювання, що він виконає свої погрози запровадити універсальні торговельні мита, а також цільові мита на Тайвань і Європу.

Втім, аналітики очікують, що будь-які тривалі торгові мита призведуть до зростання інфляції в США та збереження високих процентних ставок на довший час. Такий сценарій може погіршити довгострокові перспективи золота.

Інші дорогоцінні метали знизилися в середу. Ф'ючерси на платину трохи впали до 1011,30 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до 32,938 доларів за унцію.

Серед промислових металів, еталонні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $9 193,50 за тонну, в той час як березневі ф'ючерси на мідь не змінилися і склали $4,3675 за фунт.

Попит на прихісток також збільшився після того, як Трамп запропонував США взяти під свій контроль сектор Газа, після того як запропонував переселити палестинців у регіоні.

Під час конференції в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху Трамп заявив, що США «візьмуть під свій контроль» сектор Газа, вирівняють територію і відбудують її для економічного розвитку. Він також повторив свої заклики переселити палестинців з Гази до сусідніх держав.

Коментарі Трампа - скупі на деталі, але здатні перевернути десятиліття політики США на Близькому Сході - викликали різку критику з боку палестинських лідерів та арабських країн.

Це посилило занепокоєння щодо відновлення геополітичної напруженості на Близькому Сході.