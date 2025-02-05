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АНАЛІТИКА

Акції в Азії змішані: Акції Китаю падають на тлі торгових проблем в США; в центрі уваги місцеві показники інфляції

08:20 05.02.2025 |

Фінанси

 

Азіатські фондові індекси в середу торгувалися різноспрямовано: китайські акції впали на тлі ескалації торгової напруженості між США і Китаєм, в той час як інвестори оцінили сильніші, ніж очікувалося, дані по інфляції в Південній Кореї і на Філіппінах.

Ф'ючерси на американські фондові індекси знизились на торгах в Азії через втрати в акціях технологічних компаній після невтішних звітів материнської компанії Google - Alphabet.

Китайські ринки відновили торгівлю після тижневого новорічного свята за місячним календарем, під час якого Трамп ввів 10-відсоткові мита на китайський імпорт.

Китайський Shanghai Composite впав на 0,4% в понеділок, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 втратив 0,3%. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1%.

Китай оголосив про відповідні мита на американські товари, включаючи 15% мита на вугілля і скраплений природний газ, а також 10% мита на сиру нафту, сільськогосподарську техніку і деякі транспортні засоби. Ці мита набудуть чинності 10 лютого 2025 року.

Попри очікування, що переговори на високому рівні розрядять ситуацію, президент Трамп заявив, що не поспішає розмовляти з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Така позиція свідчить про те, що вирішення ескалації торговельного конфлікту може не відбутися в найближчому майбутньому, що залишає ринки та бізнес у невизначеності щодо майбутнього економічних відносин між США та Китаєм.

Ескалація торгової напруженості викликала занепокоєння щодо потенційної повномасштабної торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX майже не змінилися, в той час як австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 0,6%.

Індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі впав на 0,5%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали незначне падіння на відкритті торгів.

Споживчі ціни в Південній Кореї в січні зросли більш ніж на 2% в річному обчисленні, вперше за п'ять місяців інфляція перевищила цей поріг.

Зростання цін в першу чергу пояснюється ослабленням місцевої валюти, що призвело до підвищення цін на імпортні товари.

Нещодавнє прискорення інфляції може спонукати Банк Кореї розглянути можливість збереження процентної ставки ще на місяць, незважаючи на політичну кризу в країні.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 1,1%, незважаючи на зростання інфляції, оскільки акції електронної комерції зросли на оптимізмі щодо нещодавніх проривів у сфері штучного інтелекту.

На Філіппінах річна інфляція залишилася стабільною на рівні 2,9% у січні через незначне зростання цін на основні продукти харчування та транспортні витрати.

Натомість Центральний банк Філіппін продовжує пом'якшення монетарної політики, посилаючись на керований ціновий тиск та середньостроковий прогноз інфляції в межах цільового діапазону 2%-4%.

Стабільні темпи інфляції в січні можуть надати БСП гнучкість для продовження політики пом'якшення.

Філіппінський індекс PSEi Composite підскочив на 1,7% в середу на бетах на зниження ставок.
За матеріалами: investing.com
 

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