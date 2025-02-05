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АНАЛІТИКА

Волл-стріт зростає на оптимізмі щодо торгівлі між США і Китаєм та зростанні цін на енергоносії

07:59 05.02.2025 |

Фінанси

 

Три основні фондові індекси у вівторок закрилися з підвищенням, чому сприяли акції енергетичних компаній, а інвестори побачили підстави для оптимізму щодо торгового прориву між США і Китаєм після того, як президент Дональд Трамп відклав введення мит для Канади і Мексики.

У вівторок набули чинності нові 10% мита США на китайський імпорт, на які Китай відповів податками на американські товари. Було незрозуміло, коли лідери країн проведуть переговори, і Трамп сказав, що він не поспішає.

Акції енергетичних компаній очолили зростання S&P, піднявшись на 2,18%, в той час як комунальні послуги та основні споживчі товари втратили позиції.

На вихідних Трамп заявив, що введе 25% мита на товари з Мексики і Канади, але в понеділок погодився на 30-денну паузу в обмін на поступки з боку обох країн в питаннях кордонів і боротьби зі злочинністю.

«Президент так швидко запропонував Мексиці та Канаді 30-денну відстрочку, що виникає думка, що, можливо, він насправді намагається зробити швидку декларацію про перемогу, яка мало що змінює з точки зору торгівлі», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

«Інвестори сьогодні зітхнули з полегшенням, і ми побачимо, чи зможуть вони зітхнути з полегшенням і через місяць».

Високі корпоративні прибутки також підтримали оптимізм інвесторів. З 211 компаній, що входять до індексу S&P 500, які відзвітували про прибутки за четвертий квартал, 76,8% показали результати, що перевищили очікування аналітиків, згідно з таблицею S&P, складеною на основі даних про прибутки.

Акції Palantir підскочили на 24% після того, як компанія, що займається аналізом даних, спрогнозувала прибуток за перший квартал і річний дохід вище оцінок Уолл-стріт.

Тим часом акції Alphabet зросли на 2,6%, випередивши квартальні результати, але після закриття торгів показали прибуток, який не виправдав очікувань, частково через уповільнення темпів зростання бізнесу хмарних обчислень. Акції впали більш ніж на 7% після закриття торгів.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 134,13 пункту, або на 0,30%, до 44 556,04, S&P 500 - на 43,31 пункту, або на 0,72%, до 6 037,88, а Nasdaq Composite - на 262,06 пункту, або на 1,35%, до 19 654,02.

Біотехнологічна компанія Illumina впала на 5,3%, а PVH Corp, холдингова компанія, що володіє брендами, включаючи Calvin Klein, подешевшала майже на 1% після того, як Китай вніс ці компанії до «списку ненадійних суб'єктів господарювання».

У понеділок троє чиновників Федеральної резервної системи попередили, що торгові мита несуть інфляційні ризики, причому один з них стверджував, що невизначеність щодо перспектив цін вимагає повільнішого зниження процентних ставок, ніж в іншому випадку.

Звіт Міністерства праці показав, що в грудні кількість вакансій в США становила 7,6 мільйона порівняно з 8 мільйонами, за оцінками економістів, опитаних агентством Reuters.

Акції PepsiCo впали на 4,5% після того, як компанія спрогнозувала річний прибуток нижче очікуваного і не виправдала квартальні прогнози щодо прибутку.

Акції Estee Lauder впали на 16,1% після того, як косметична компанія відзвітувала про ще один слабкий квартал на тлі слабкого попиту і оголосила про скорочення робочих місць.

Акції Merck впали на 9,1% після того, як виробник ліків заявив, що призупинить поставки Gardasil до Китаю щонайменше до середини року, оскільки очікується, що низький попит на вакцину від ВПЛ в Китаї негативно вплине на доходи компанії у 2025 році.

Акції PayPal впали на 13,2% після того, як операційна маржа гіганта цифрових платежів скоротилася в четвертому кварталі.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,81 до 1. На NYSE було зафіксовано 121 новий максимум і 61 новий мінімум.

На Nasdaq 3 035 акцій зросли, а 1 323 впали, оскільки кількість акцій, що зростали, перевищувала кількість тих, що падали, у співвідношенні 2,29 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,39 мільярдів акцій, порівняно з 15,53 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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