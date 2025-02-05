НБУ на прикладі BitCapital вперше пробує зупинити діяльність незаконного надання споживчого кредитування

Національний банк України прийняв рішення про визнання у правочинах, що укладаються на сервісі "BitCapital", наявності ознак фінансової послуги з надання коштів у кредит, це перше подібне рішення щодо компанії, яка працює на ринку за відсутності відповідної ліцензії.

Як повідомляє регулятор у вівторок на своєму сайті, понад 700 громадян звернулись до НБУ зі скаргами на онлайн-сервіс "BitCapital", який без ліцензії надавав кредити в гривні з порушенням вимог законодавства й приховував діяльність у договорах зі споживачами як надання позик у криптоактивах.

"Національний банк отримав більше 700 звернень від громадян, які стали клієнтами незаконної схеми кредитування через вебсайт сервісу "BitCapital", на якому була розміщена інформація про юридичну особу-нерезидента надавача послуг на сервісі "BitCapital", а саме - Golden Interest Group Limited", - сказано в пресрелізі.

Зазначається, що "BitCapital", формально надаючи позики в USDT, фактично видавав кредити в національній валюті України - гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

Споживачі у свої зверненнях до Нацбанку скаржились на високі відсоткові ставки, неправомірні нарахування за кредитом, агресивну політику стягнення боргів і непрозорість умов кредитування.

"Особливо вразливими виявилися соціально незахищені групи населення, а також військовослужбовці, яким компанія відмовляла в пільгах, передбачених законодавством України та агресивно стягувала заборгованість", - підкреслює центробанк.

У зв'язку з наявністю ознак надання нелегальних фінпослуг з порушенням законодавства про захист прав споживачів, Нацбанк здійснив перевірку, в результаті якої виявив системні порушення законодавства.

Серед них: перевищення граничної денної процентної ставки за позикою, недотримання законодавства у частині вимог до кредитних договорів та відображення повної вартості кредиту, інформаційну непрозорість та введення в оману щодо умов кредиту та відсутність обов'язкової до розкриття інформації на вебсайті сервісу.

"Сервіс фактично створений для надання кредитів фізичним особам поза правовим полем України та відповідним наглядом регулятора", - підкреслив Нацбанк.

НБУ також зазначив, що наразі встановлено ознаку небездоганної ділової репутації щодо ключових осіб, керівника та власників істостної участі сервісу.

Регулятор нагадав, що такі нові повноваження щодо права прийняти рішення про належність певних послуг чи операцій до певного виду фінансових послуг та про їх заборону він отримав згідно із законом "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

В прес-релізу Нацбанк попередив усіх громадян бути надзвичайно обережними під час взаємодії з різними онлайн-платформами та сервісами, особливо тими, що працюють з віртуальними активами.

"Перед підписанням будь-якого договору про надання фінансової послуги або послуги, подібної на фінансову, обов'язково перевіряйте на офіційному Інтернет-представництві Національного банку, чи включена така установа до реєстрів НБУ. Якщо так, то, відповідно, вона має дотримуватися всіх вимог законодавства", - підкреслив регулятор.

Наразі НБУ здійснює аналіз інформації, отриманої зі звернень споживачів, щодо інших подібних випадків, та сподівається, що його рішення надасть важливі додаткові аргументи у судових справах, які ініціювали постраждалі громадяни.

Нацбанк також нагадав, що згідно з Конституцією, Цивільним кодексом, законами "Про платіжні послуги" та "Про валюту і валютні операції", єдиним законним платіжним засобом на території України є гривня, а законодавство про віртуальні активи наразі розробляється.

"Те, що немає повноцінного закону про обіг віртуальних активів створює прогалини в правовому регулюванні, якими одразу намагаються скористатися недобросовісні особи. Водночас регуляторні органи фінансових ринків з 2017 року періодично попереджають та інформують громадян про ризики операцій з віртуальними активами", - зазначив регулятор.