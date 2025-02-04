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Долар США продовжує зміцнюватися до основних валют
15:50 04.02.2025 |
Американський долар продовжує дорожчати проти основних світових валют у вівторок, але знижується до офшорного юаня.
Міністерство фінансів КНР оголосило у вівторок про введення мит на імпортовані зі США вугілля, зріджений природний газ, нафту, сільськогосподарську техніку та автомобілі. Також запроваджуються заходи експортного контролю на вироби, що містять вольфрам.
Це рішення стало відповіддю на введення США 10-відсоткового мита на імпорт китайських товарів.
Раніше Пекін закликав американських колег вступити в "чесний діалог і зміцнити співробітництво", назвавши мита контрпродуктивними і такими, що завдають шкоди торговельним відносинам.
Тим часом Білий дім відклав запровадження оголошених раніше мит на канадський і мексиканський імпорт, оскільки Оттава пообіцяла реалізувати план із захисту свого кордону зі США, а Мехіко - відправити до американського кордону 10 тис. мексиканських військовослужбовців для припинення контрабанди фентанілу і потоків нелегальних мігрантів.
Трейдери вважають, що торгова війна, ініційована американським президентом Дональдом Трампом, призведе до посилення інфляційного тиску в Штатах. Це може перешкодити Федеральній резервній системі продовжити пом'якшення грошово-кредитної політики.
Євро за даними на 14:40 EET у вівторок торгується зі зниженням на 0,18% від рівня закриття попередньої сесії, по $1,0326.
Євро залишається під тиском на тлі невизначеності майбутнього торговельних відносин зі США, що посилюється перспективою подальшого зниження процентних ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ). Минулого тижня ЄЦБ очікувано знизив основні ставки на 25 базисних пунктів. Дані, що вийшли вже після його засідання, показали прискорення інфляції в єврозоні в січні до 2,5%, найвищого рівня з липня 2024 року, і збереження базової інфляції на рівні 2,7%. Аналітики очікували, що загальний показник інфляції становитиме 2,4%, а базовий - 2,6%, пише Trading Economics.
Курс фунта опустився на 0,33%, до $1,2408.
У четвер відбудеться засідання Банку Англії. На тлі ескалації напруженості в торговельних відносинах США з ключовими партнерами інвестори підвищили оцінки масштабів пом'якшення Банком Англії своєї грошово-кредитної політики в поточному році. Імовірність того, що на найближчому засіданні британський центробанк знизить базову ставку до 4,5% з 4,75%, оцінюється в 98%. Крім того, трейдери очікують щонайменше трьох знижень ставки по 25 б.п. до кінця 2025 року і вважають дедалі ймовірнішим, що таких знижень буде чотири, за даними Trading Economics.
Курс долара в парі з єною піднялася на 0,33% - до 155,28.
Вартість американської валюти до офшорного юаня знизився на 0,21%, до 7,2961.
Крім розвитку ситуації з торговими митами, увага трейдерів цього тижня буде спрямована на січневі дані про безробіття в США, які вийдуть у п'ятницю.
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