Європейські фондові індекси торгуються без єдиної динаміки

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи демонструють різноспрямовані коливання у вівторок.

Інвестори продовжують стежити за розвитком ситуації навколо мит США і корпоративною звітністю.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:03 EET опустився на 0,28%, до 533,37 пункту.

Британський FTSE 100 знизився на 0,25%, німецький DAX - на 0,14%, італійський FTSE MIB - на 0,23%. Іспанський IBEX 35 додав 0,45%, а французький CAC 40 перебував на 0,01% вище рівня закриття попереднього дня.

Президент США Дональд Трамп у суботу підписав указ про введення з 4 лютого мита на товари, імпортовані з Мексики, Канади та Китаю.

Запровадження мит для Мексики і Канади було відтерміновано після того, як обидві країни оголосили про готовність вжити заходів зі зміцнення захисту своїх кордонів для припинення контрабанди фентанілу в США.

Тим часом міністерство фінансів КНР повідомило про введення мита у відповідь на імпортовані зі США вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільгосптехніку і деякі види автомобілів.

Раніше Трамп також заявляв про готовність ввести мита проти Євросоюзу. Відповідаючи в понеділок на запитання щодо цих планів, Трамп сказав, що ЄС хотів би укласти зі США нові домовленості у сфері торгівлі.

"Ми зі свого боку лише хочемо укласти угоду на справедливих умовах", - додав американський президент, знову звинувативши європейську владу в небажанні допускати на ринок ЄС американські автомобілі, агропродукцію та інші товари.

У складі Stoxx Europe 600 лідирує німецький виробник напівпровідникової продукції Infineon Technologies AG (+9,9%). Компанія повідомила про скорочення виручки і чистого прибутку в першому кварталі 2025 року. При цьому її виручка знизилася начно менше, ніж очікували аналітики.

Котирування акцій Tullow Oil додають 2,7%. Британська нафтокомпанія призначила головного фінансового директора Річарда Міллера тимчасово виконувачем обов'язків головного виконавчого директора. Чинний CEO Рахул Дхір залишить свою посаду в середині лютого. Міллер суміщатиме дві посади, доки триває пошук постійної заміни для Дхіра.

Котирування акцій BNP Paribas SA зростають на 2%. Французький банк у четвертому кварталі 2024 року збільшив чистий прибуток на 15,7%, виручку - на 10,8%, причому обидва показники перевершили очікування ринку.

Найбільших втрат у Stoxx Europe 600 зазнає данська фармацевтична компанія Bavarian Nordic (-9,4%).

Папери швейцарського банку UBS Group AG дешевшають на 6,1%, незважаючи на позитивну звітність. Світовий лідер у сфері управління активами заможних клієнтів у четвертому кварталі 2024 року зафіксував чистий прибуток значно вищий за прогнози ринку. Банк також оголосив про підвищення дивідендів і анонсував плани зворотного викупу акцій.

Котирування акцій британського оператора мобільного зв'язку Vodafone Group знижуються на 5,3%. Vodafone збільшила виручку в третьому фінансовому кварталі на 5%, а скоригований прибуток до податкових, процентних і амортизаційних виплат і з урахуванням лізингу (EBITDAaL) - на 1,2% (органічне зростання - 2,2%). Сервісна виручка - ключовий показник для Vodafone - підвищилася на 5,6%. При цьому якщо у Великій Британії цей показник зріс на 7,6%, а в Туреччині - майже вдвічі, то в Німеччині, на яку припадає 34% сервісної виручки компанії, було зафіксовано її зниження на 6,4%.

Папери британського виробника алкоголю Diageo PLC дешевшають на 0,5%. Diageo в першому півріччі 2025 фінансового року скоротила чистий прибуток на 12%, виручку - на 1%. Компанія також відкликала середньостроковий прогноз, пояснивши таке рішення поточною макроекономічною та геополітичною невизначеністю на ключових ринках. Замість середньострокового прогнозу буде публікуватися короткостроковий.

Ринкова вартість німецького постачальника обладнання для випуску мікрочипів Siltronic падає на 14%. Компанія скоротила дивідендні виплати за минулий рік у зв'язку зі слабким попитом на ринках збуту, а також для підтримки органічного зростання. Крім того, Siltronic перенесла публікацію річної звітності на 6 березня.

