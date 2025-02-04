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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7641 грн/$1
12:34 04.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 4 лютого 2025 року.
|Показник
|03.02.2025
|04.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7806
|41.7641
|-0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 4 лютого- 41,7908 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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