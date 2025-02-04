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Українці на початку 2025 року купили рекордний за 12 років обсяг валюти

11:57 04.02.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Населення України в січні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,411 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,891 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,480 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі зріс на 13,6% порівняно з груднем.

 

У січні українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).

Українці на початку 2025 року купили рекордний за 12 років обсяг валюти
За матеріалами: РБК-Україна
 

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