Українці на початку 2025 року купили рекордний за 12 років обсяг валюти

Населення України в січні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,411 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,891 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,480 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі зріс на 13,6% порівняно з груднем.

У січні українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).



