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Українці на початку 2025 року купили рекордний за 12 років обсяг валюти
Населення України в січні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,411 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,891 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,480 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Обсяг купівлі зріс на 13,6% порівняно з груднем.
У січні українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).
За матеріалами:
РБК-Україна
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