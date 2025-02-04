Ціни на золото стабілізувалися біля рекордно високого рівня під впливом мит США проти Китаю

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у вівторок, залишаючись в межах нещодавнього піку, оскільки попит на жовтий метал як засіб захисту підтримувався побоюваннями щодо відновлення торгової війни між США і Китаєм.

Жовтий метал виріс в ході нічних торгів, слідуючи за ослабленням долара після того, як президент США Дональд Трамп погодився відкласти на 30 днів плани по введенню 25% мит проти Канади і Мексики.

Але Трамп не дав такого полегшення Китаю, і його 10% торгові мита проти Пекіна вступають в силу з вівторка.

Китай відповівмитами на деякі товари та експортним контролем на певні метали. Китай також додав більше американських фірм до списку ненадійних суб'єктів господарювання та розпочав антимонопольне розслідування проти Google.

Долар різко скоротив свої нещодавні втрати після того, як китайські мита набули чинності, обмеживши зростання золота.

Спотове золото незначно зросло до 2 815,35 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в березні, впали на 0,4% до 2 846,64 доларів за унцію. Але минулого тижня спотові ціни залишилися близькими до рекордного максимуму - 2 831,70 доларів за унцію.

Нещодавній рекордний максимум золота був зумовлений, головним чином, побоюваннями щодо відновлення глобальної торговельної війни в умовах митної теми Трампа.

Хоча його відстрочка введення канадських і мексиканських мит принесла деяке полегшення, Китай як і раніше становить основну частину американського імпорту. Ця країна є третім за величиною торговельним партнером США після Мексики та Канади.

Імпортні мита на Китай також матимуть набагато більший вплив на світову економіку, враховуючи домінуючу роль цієї країни в міжнародній торгівлі.

Заходи у відповідь з боку Пекіна також можуть викликати ще більший гнів Трампа, що призведе до ескалації війни. Трамп застерігав проти будь-яких заходів у відповідь на його мита.

Але в той час як золото виграло від попиту на прихісток, довгострокові перспективи злитків тепер виглядають затьмареними невизначеністю щодо інфляції і процентних ставок в США.

Аналітики та представники Федеральної резервної системи попереджали, що американські торговельні мита, які сплачуватимуть місцеві імпортери, можуть призвести до зростання внутрішньої інфляції та підвищення відсоткових ставок. Долар різко підскочив на цій думці, торгуючись близько до більш ніж дворічного максимуму.

Зростання золота було обмежене цією тенденцією, в той час як інші дорогоцінні метали відступили. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $1 002,05 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $32,350 за унцію.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,2% до $9 150,15 за тонну, в той час як квітневі ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $4,3250 за фунт.

Трейдери очікують, чи надасть Китай - найбільший у світі імпортер міді - більшу економічну підтримку, щоб компенсувати вплив торговельних мит США.