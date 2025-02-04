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Акції в Азії відскочили після відстрочки мит Трампа; китайські побори все ще в силі
08:22 04.02.2025 |
Азіатські акції відскочили у вівторок після того, як президент США Дональд Трамп відклав торгові мита на Канаду і Мексику, що послабило деякі побоювання ринку, хоча обережність зберігається напередодні майбутніх тарифів на китайський імпорт.
Регіональні акції відновили більшу частину позицій після різкого падіння в понеділок, яке було викликане заявою Трампа про мита.
Ф'ючерси на американські фондові індекси також зросли на азіатських торгах після того, як Волл-стріт знизився в понеділок.
Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпорт з Канади та Мексики, а також 10% мита на китайські товари, яке набуде чинності 4 лютого.
Однак після переговорів з канадськими та мексиканськими колегами Трамп погодився відтермінувати мита на імпорт з Мексики та Канади на 30 днів.
Акції в Азії зросли, оскільки відтермінування зменшило безпосередні побоювання щодо торговельної війни та знизило ризик перебоїв у ланцюгах поставок.
Ринки також розглядають відтермінування як потенційне вікно для подальших переговорів, що зменшує невизначеність у короткостроковій перспективі.
Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 1,5%, а TOPIX виріс на 1,4%.
Південнокорейський індекс KOSPI піднявся на 1,8%, відскочивши від найнижчого рівня з початку січня.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 0,4%, а філіппінський PSEi Composite підскочив на 2%.
Ф'ючерси на Nifty 50 показали незначне зростання на відкритті торгів, в той час як таїландський індекс SET впав на 0,8%, порушивши регіональний тренд.
Китайські ринки були закриті на свято Нового року за місячним календарем і відновлять торгівлю в середу.
Впровадження американських мит на китайський імпорт все ще було заплановано на кінець дня.
Однак ринки відкинули більшість занепокоєнь щодо мит на імпорт з Китаю в очікуванні майбутніх переговорів та місцевих стимулюючих заходів.
Крім того, оскільки має набути чинності лише 10% тариф, інвестори очікують менш серйозних економічних наслідків, ніж спочатку побоювалися.
Ці настрої знайшли своє відображення на гонконгських біржах, де індекс Hang Seng підскочив на 3% в понеділок.
Акції китайських технологічних компаній, що котируються на Гонконгській біржі, зросли на оптимізмі навколо місцевих моделей штучного інтелекту, таких як DeepSeek і Qwen компанії Alibaba.
Акції Semiconductor Manufacturing International Corp зросли на 7,2%, а акції Xiaomi та Alibaba - на 5% кожна.
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