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АНАЛІТИКА

Акції в Азії відскочили після відстрочки мит Трампа; китайські побори все ще в силі

08:22 04.02.2025 |

Фінанси

 

Азіатські акції відскочили у вівторок після того, як президент США Дональд Трамп відклав торгові мита на Канаду і Мексику, що послабило деякі побоювання ринку, хоча обережність зберігається напередодні майбутніх тарифів на китайський імпорт.

Регіональні акції відновили більшу частину позицій після різкого падіння в понеділок, яке було викликане заявою Трампа про мита.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також зросли на азіатських торгах після того, як Волл-стріт знизився в понеділок.

Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпорт з Канади та Мексики, а також 10% мита на китайські товари, яке набуде чинності 4 лютого.

Однак після переговорів з канадськими та мексиканськими колегами Трамп погодився відтермінувати мита на імпорт з Мексики та Канади на 30 днів.

Акції в Азії зросли, оскільки відтермінування зменшило безпосередні побоювання щодо торговельної війни та знизило ризик перебоїв у ланцюгах поставок.

Ринки також розглядають відтермінування як потенційне вікно для подальших переговорів, що зменшує невизначеність у короткостроковій перспективі.

Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 1,5%, а TOPIX виріс на 1,4%.

Південнокорейський індекс KOSPI піднявся на 1,8%, відскочивши від найнижчого рівня з початку січня.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 0,4%, а філіппінський PSEi Composite підскочив на 2%.

Ф'ючерси на Nifty 50 показали незначне зростання на відкритті торгів, в той час як таїландський індекс SET впав на 0,8%, порушивши регіональний тренд.

Китайські ринки були закриті на свято Нового року за місячним календарем і відновлять торгівлю в середу.

Впровадження американських мит на китайський імпорт все ще було заплановано на кінець дня.

Однак ринки відкинули більшість занепокоєнь щодо мит на імпорт з Китаю в очікуванні майбутніх переговорів та місцевих стимулюючих заходів.

Крім того, оскільки має набути чинності лише 10% тариф, інвестори очікують менш серйозних економічних наслідків, ніж спочатку побоювалися.

Ці настрої знайшли своє відображення на гонконгських біржах, де індекс Hang Seng підскочив на 3% в понеділок.

Акції китайських технологічних компаній, що котируються на Гонконгській біржі, зросли на оптимізмі навколо місцевих моделей штучного інтелекту, таких як DeepSeek і Qwen компанії Alibaba.

Акції Semiconductor Manufacturing International Corp зросли на 7,2%, а акції Xiaomi та Alibaba - на 5% кожна.
За матеріалами: investing.com
 

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