Долар знизився після того, як США на місяць призупинили дію мит на Мексику

Індекс долара знизився в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп призупинив нові мита на Мексику на один місяць, після того, як країна погодилася посилити свій північний кордон 10 000 членами Національної гвардії, щоб зупинити потік нелегальних наркотиків, сказав Трамп.

За словами Трампа, Мексика і США використають місячне призупинення для подальших переговорів.

Затримка підвищила курс мексиканського песо. Востаннє він виріс на 1,25% по відношенню до долара до 20,4196. Раніше він впав до найнижчого рівня майже за три роки - 21,2882 за долар США.

Тим часом індекс долара знизився на 0,5% до 108,96. На початку торгів він сягнув тритижневого максимуму 109,88.

«Ця затримка з Мексикою грає на користь того, що мита є лише інструментом для укладання угод», - сказав Марк Чандлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex.

Як і обіцяв Трамп минулого місяця, США на вихідних оголосили, що з вівторка введуть 25% мита на товари з Канади і Мексики, а з Китаю - 10% мита, назвавши їх необхідними для стримування імміграції та торгівлі наркотиками.

У понеділок Трамп заявив, що говорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і зробить це знову о 15:00 за східним часом (20:00 GMT). Мита щодо Канади та Китаю, як і раніше, набудуть чинності у вівторок, а Канада оголосила про введення мит у відповідь.

Високопоставлений канадський чиновник заявив журналісту New York Times, що Оттава не налаштована оптимістично щодо того, що подібна відстрочка не за горами, повідомив репортер на X.

Канадський долар виріс до 1,4568 за долар США після того, як раніше впав до рівня, небаченого з 2003 року.

Китай заявив, що оскаржить мита Трампа у Світовій організації торгівлі.

На офшорному ринку долар США коштував 7,3254 юаня, після того, як раніше піднявся до рекордного рівня 7,3765 юаня. Ринки в Китаї залишаються закритими на Новий рік за місячним календарем і відновлять торгівлю в середу.

Очікується, що мита підштовхнуть інфляцію в США, що підтримає долар, оскільки процентні ставки в США довше залишатимуться високими. Економісти кажуть, що план президента-республіканця також сповільнить глобальне зростання і призведе до зростання цін для американців.

«Схоже, що США намагаються відновити свою гегемонію, а потім змусити решту світу платити за американські суспільні блага, що, як правило, не є тим, як працює уряд», - сказав Марк Маккормік, керівник відділу валютних операцій та стратегій ринків, що розвиваються, в TD Securities.

Ринки знизили очікування зниження ставок Федеральним резервом після новин про мита, і ф'ючерси оцінюються лише з 50% ймовірністю двох знижень ставок цього року.

На думку деяких аналітиків, економікам Канади та Мексики загрожує рецесія після запровадження мит, тоді як економіці єврозони загрожує подальша стагнація, якщо мита почнуть діяти.

На вихідних Трамп заявив, що мита проти Європейського Союзу будуть введені, але не сказав, коли саме.

Лідери ЄС на неформальному саміті в Брюсселі в понеділок заявили, що Європа буде готова дати відсіч, якщо США запровадять мита, але також закликали до розуму і переговорів.

Євро впав на 2,3% до $1,0125 - найнижчого рівня з листопада 2022 року - в той час як інвестори готувалися до мит на Європу з боку адміністрації Трампа. Востаннє єдина валюта подешевшала на 0,73% по відношенню до долара до $1,0286.

Австралійський долар у понеділок досягнув п'ятирічного мінімуму, а новозеландський долар впав до найнижчого рівня з жовтня 2022 року. Ці дві антиподні валюти часто використовуються як ліквідні проксі для китайського юаня.

Японська ієна, навпаки, виявилася стійкою: долар знизився на 0,24% проти ієни до 154,845.

Біткоїн знову піднявся вище рівня $100 000 після того, як на початку дня впав до найнижчого рівня за останні три тижні.