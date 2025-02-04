Індекси Волл-стріт закрилися падінням. Втрати були дещо компенсовані після того, як Трамп відклав мита на Мексику

Основні фондові індекси в понеділок закрилися з пониженням, але частково відновилися після початкових різких втрат, оскільки президент США Дональд Трамп відклав мита на Мексику після того, як його розпорядження про введення мит проти трьох країн викликало глобальну гонитву за активами-прихістками.

Трамп заявив, що призупинив заплановані мита на Мексику на один місяць після того, як країна погодилася посилити свій північний кордон 10 000 військовослужбовців Національної гвардії, щоб зупинити потік нелегальних наркотиків, зокрема, фентанілу.

На вихідних Трамп оголосив про нові високі мита в розмірі 25% на імпорт з Мексики та Канади і 10% на імпорт з Китаю, які, за його словами, можуть спричинити короткостроковий біль для американців.

«Трамп дуже серйозно заявив, що мита стануть основним інструментом для досягнення низки різних цілей, - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор BMO Family Office.

«Вони нікуди не подінуться, і в короткостроковій перспективі дорога, ймовірно, буде вибоїстою. І очевидно, що Європейський Союз також перебуває під його прицілом».

Аналітики Citi відзначили, що «якщо мита збережуться, ринки, ймовірно, рухатимуться далі (вниз) і виникнуть інфляційні ефекти».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 122,75 пункти, або 0,28%, до 44 421,91, S&P 500 - на 45,96 пункти, або 0,76%, до 5 994,57, а Nasdaq Composite - на 235,49 пункти, або 1,2%, до 19 391,96.

П'ять з 11 основних секторів S&P зросли, причому захисні сектори, такі як охорона здоров'я та споживчі товари першої необхідності, лідирували у зростанні, в той час як інформаційні технології та споживчі товари втратили найбільше позицій.

Автовиробники, які постраждали від майбутніх тарифів, компенсували частину своїх втрат: акції Ford впали на 1,9%, а General Motors - на 3,2%.

Індекс волатильності Cboe, відомий як вимірювач страху на Волл-стріт, сягнув найвищого рівня за тиждень, а потім впав до 18,6.

Минулого тижня фондовий ринок вже відступав після того, як китайський стартап DeepSeek оголосив про прорив у створенні дешевих моделей штучного інтелекту, що призвело до падіння акцій технологічних компаній.

Акції Nvidia впали на 2,8%, а індекс акцій напівпровідникових компаній - на 1,8%.

«Через мита і паніку з DeepSeek, яка сталася минулого тижня, ми спостерігаємо зміщення акцентів з «кирок і лопат» у розвитку технологій на програмне забезпечення. Зараз відбувається певний розбір з акцентом на програмне забезпечення», - сказав Шляйф.

Економічно чутливий індекс малої капіталізації Russell 2000 відновився зі свого тритижневого мінімуму, знизившись на 1,3%.

Дохідність казначейських облігацій знизилася, оскільки інвестори втекли в більш безпечні активи, такі як облігації та золото. Спотове золото сягнуло історичного максимуму.

Цього тижня кілька великих компаній звітують про квартальні прибутки. Акції Tyson Foods зросли на 2,2% після того, як м'ясопереробна компанія підвищила річний прогноз продажів, в той час як IDEXX Laboratories підскочили на 11,1% після того, як виробник діагностики для тварин перевершив оцінки прибутку і доходів за четвертий квартал.

Що стосується даних, то в січні промислове виробництво в США зросло вперше за більш ніж два роки, свідчать дані Інституту управління поставками.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,18 до 1. На NYSE було зафіксовано 85 нових максимумів і 142 нових мінімумів.

На Nasdaq 1 306 акцій зросли, а 3 089 впали, оскільки акції, що падали, переважали акції, що зростали, у співвідношенні 2,37 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,34 мільярда акцій, порівняно з 15,57 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.