Мемкоїн $TRUMP втратив 75% від максимальної вартості навіть попри спроби Трампа просувати його

Мемкоїн $TRUMP, який був запущений Дональдом Трампом напередодні його інавгурації, втратив 75% зі своєї пікової вартості, попри спроби президента США просувати його у соціальних мережах. Про це повідомляє CoinDesk.

Станом на 3 лютого 2025 року мемкоїн $TRUMP торгується за $17,74 із загальною ринковою капіталізацією $3,56 млрд. Це на 75% нижче за його пік у $73,43, якого він досяг 19 січня - напередодні інавгурації Трампа та через день після свого запуску.

Навіть активне просування $TRUMP у Truth Social, де президент США раніше написав "Я ЛЮБЛЮ $TRUMP" і залишив посилання на його придбання, не допомагає утримати вартість коїна.

Після інавгурації Дональда Трампа мемкоїн втратив 60% своєї вартості. До цього навіть прихильники нового президента США висловлювали здивування його рішенням просувати токен. Деякі вашингтонські лобісти вважають запуск коїна невдалим кроком для індустрії, яка досі намагається позбутися репутації шахрайських схем.