Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мемкоїн $TRUMP втратив 75% від максимальної вартості навіть попри спроби Трампа просувати його

 

Мемкоїн $TRUMP, який був запущений Дональдом Трампом напередодні його інавгурації, втратив 75% зі своєї пікової вартості, попри спроби президента США просувати його у соціальних мережах. Про це повідомляє CoinDesk.

Станом на 3 лютого 2025 року мемкоїн $TRUMP торгується за $17,74 із загальною ринковою капіталізацією $3,56 млрд. Це на 75% нижче за його пік у $73,43, якого він досяг 19 січня - напередодні інавгурації Трампа та через день після свого запуску.

Навіть активне просування $TRUMP у Truth Social, де президент США раніше написав "Я ЛЮБЛЮ $TRUMP" і залишив посилання на його придбання, не допомагає утримати вартість коїна.

 

Після інавгурації Дональда Трампа мемкоїн втратив 60% своєї вартості. До цього навіть прихильники нового президента США висловлювали здивування його рішенням просувати токен. Деякі вашингтонські лобісти вважають запуск коїна невдалим кроком для індустрії, яка досі намагається позбутися репутації шахрайських схем.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7908
  0,0645
 0,15
EUR
 1
 42,8627
  0,4617
 1,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4231  0,07 0,17 42,0654  0,07 0,16
EUR 42,8500  0,46 1,07 43,7515  0,30 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,08 0,19 41,8200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес