Долар США сповільнив зростання до євро і фунта, прискорив зниження до єни

Долар США сповільнив зростання до євро і фунта стерлінгів, прискорив зниження до японської єни після оголошення Білим домом рішень про введення мит на імпорт з Канади, Китаю і Мексики.

Указ, підписаний президентом США Дональдом Трампом минулої суботи, передбачає запровадження з 4 лютого мита в розмірі 25% на товари, що імпортуються з Мексики та Канади, і в 10% - з Китаю. Мита на енергоносії з Канади становитимуть 10%.

Канада вже оголосила про введення заходів у відповідь, Мексика розглядає власні кроки, а Китай готується подати скаргу до СОТ.

Трамп також заявив, що, як і раніше, планує ввести мита на товари з ЄС.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,73%, ширший WSJ Dollar Index - 0,40%.

Євро за даними на 14:20 EET у понеділок торгується зі зниженням на 0,83% від рівня закриття попередніх торгів, по $1,0278.

Раніше під час сесії пара євро/долар опускалася до позначки 1,0213, мінімуму з листопада 2022 року.

"Перспектива глобальної торговельної війни і введення мит на імпорт з ЄС є очевидним негативним фактором для євро", - сказав аналітик ING Кріс Тернер.

Тиск на валюту єврозони чинить також і той фактор, що інвестори очікують більш масштабного зниження процентних ставок від Європейського центрального банку (ЄЦБ), ніж від Федеральної резервної системи США (ФРС), зазначив експерт.

Споживчі ціни в єврозоні в січні збільшилися на 2,5% у річному вираженні, згідно з попередніми даними статистичного управління Європейського союзу. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з груднем 2024 року, коли вона становила 2,4%.

Курс фунта до долара опустився на 0,23%, до $1,2365.

Водночас фунт зміцнився на 0,59% проти євро, до 1,2033 євро за фунт.

Британська валюта ослабла менше за інших у понеділок. Це може бути пов'язано з тим, що у Великої Британії дефіцит торгового балансу зі США, а частка товарного експорту у ВВП Великої Британії відносно невисока, вважає Тернер.

Курс долара в парі з єною знизилася на 0,42%, до 154,55.

Єна традиційно вважається валютою-притулком, попит на яку зростає в періоди ринкової невизначеності.

Пара долар США/канадський долар піднялася на 0,8%, до 1,4651. Під час сесії пара досягала максимуму більш ніж за 20 років, наблизившись до позначки 1,48 канадського долара/$1.

"Пара долар США/канадський долар цілком може підскочити до 1,50 у короткостроковій перспективі, - вважає аналітик ING Франческо Песоле. - Подальше ралі може бути ускладнене через надії ринку на швидку деескалацію торгового конфлікту".

Він очікує високої волатильності цієї пари, оскільки ринки активно реагуватимуть на новини та сигнали президента Трампа.

"Якщо до кінця кварталу жодних ознак деескалації не з'явиться, то можна очікувати, що пара торгуватиметься вище 1,50", - зазначив він.

Проти мексиканського песо долар виріс на 1,37%. Під час сесії песо падав до мінімуму майже за три роки.

За оцінками аналітиків, на США припадає близько 83% мексиканського експорту.

Якщо 25-відсоткові мита матимуть широкомасштабний характер і/або діятимуть тривалий час, економіка Мексики опиниться в стані рецесії, вважають аналітики Morgan Stanley.

Офшорний юань відновився від досягнутого раніше в ході сесії рекордного мінімуму 7,3677 юаня/$1 і торгувався по 7,3380 юаня/$1.

