НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7806 грн/$1

Президент зазначив, що "якщо інституційно у нього є проблеми з підписанням контракту, з постачанням..., ми бачимо сигнал щодо зменшення якоїсь підтримки ЗСУ... Якщо якась інституція, яка є у вертикалі міністра оборони, не підписує контракти, не може бути пауз в термінових рішеннях".