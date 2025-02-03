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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7806 грн/$1
12:48 03.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 3 лютого 2025 року.
|Показник
|31.01.2025
|03.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7592
|41.7806
|0.05
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 3 лютого- 41,7263 грн.
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