Європейські фондові ринки впали на новинах про введення мит на імпорт у США

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи різко знизилися в понеділок після оголошення Білим домом рішень про введення мит на імпорт із Канади, Китаю та Мексики, а також погроз обкласти митами товари з ЄС та Великобританії.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 на 12:07 EET знизився на 1,39%, до 532,01 пункту.

Британський FTSE 100 втратив 1,31%, німецький DAX - 1,86%, французький CAC 40 - 1,78%, італійський FTSE MIB - на 1,37%, іспанський IBEX 35 - 1,13%.

Президент США Дональд Трамп у суботу підписав указ, що передбачає введення мит у розмірі 25% на товари, що імпортуються з Мексики та Канади, та у 10% - з Китаю. Мита на енергоносії з Канади становитимуть 10%.

Трамп також заявив, що, як і раніше, планує ввести мита на товари, що ввозяться з ЄС.

Голова Банку Франції та член ради керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) Віллеруа де Гало сказав, що мита на імпорт товарів з Канади та Мексики до США викликають занепокоєння та посилюють економічну невизначеність у Європі. Європа має зберігати спокій, додав він, зазначивши, що вона має заходи торговельної політики, якими вона зможе відповісти у разі потреби.

При цьому він вважає за важливе не обмежуватися протекціоністськими заходами і приділяти особливу увагу стимулюванню власного економічного зростання.

"Спочатку протекціонізм може здатися привабливим, оскільки він захищає вашу економіку, - сказав Віллеруа де Гало в інтерв'ю на радіостанції France Info. - Однак досвід завжди і скрізь показує, що у результаті програють від нього всі".

Найбільших втрат у складі Stoxx Europe 600 зазнали швейцарська банківська група Julius Baer Gruppe AG (-11,2%), Raiffeisen Bank International (-8,9%) та французький виробник автодеталей Valeo SE (-8%).

Перспектива торгової війни негативно вплинула на котирування акцій автовиробників. Введення мит на імпорт з Мексики може поставити під загрозу роботу ланцюжків поставок, що вибудовувалися десятиліттями. Так, багато автовиробників будували у цій країні заводи спеціально обслуговування ринку США.

Котирування паперів Stellantis N.V. знизилися на 7,2%, Daimler Truck Holding - на 6,3%, Bayerische Motoren Werke AG - на 4,4%, Mercedes-Benz - на 4,8%, Renault - на 1,7%. Подешевшали "префи" Volkswagen та Porsche - на 6,3% та 4,9% відповідно.

Акції компаній напівпровідникового сектора також знижуються в ціні: ASML Holding NV. - на 3,3%, ASM International N.V. - на 2,9%, BE Semiconductor Industries N.V. - на 3,5%, Infineon Technologies AG - на 4,4%, STMicroelectronics N.V. - на 5%.

Знижується капіталізація компаній "люксового" сегменту: акції LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE - на 2,5%, Kering - на 3,9%, Hermes - на 1,3%, Burberry Group Plc - 2,5%.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 став швейцарський виробник товарів догляду за шкірою Galderma Group, папери якого подорожчали на 2,7%.