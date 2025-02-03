Акції в Азії падають, оскільки мита Трампа викликають побоювання глобальної торгової війни

Азіатські акції впали в понеділок в результаті широкомасштабного розпродажу, оскільки заява президента США Дональда Трампа про торговельні мита щодо Китаю, Канади та Мексики розпалила побоювання глобальної торговельної війни і значно погіршила ризикові настрої.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також впали під час азіатських торгів після заяви Трампа в суботу в очікуванні вищої інфляції, спричиненої митами.

Мита, які включають 25% додатковий збір на імпорт з Канади та Мексики і 10% тариф на китайські товари, призвели до заходів у відповідь з боку постраждалих країн.

Канада і Мексика оголосили про плани запровадити власні мита на американські товари, а Китай має намір оскаржити дії США у Світовій організації торгівлі.

Ця ескалація напруженості посилила занепокоєння щодо перебоїв у міжнародній торгівлі, які можуть негативно вплинути на залежні від експорту азійські економіки.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 3% до найнижчого рівня з початку січня.

Японський Nikkei 225 також впав на 3% до двотижневого мінімуму в понеділок, а TOPIX - на 2,3%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 впав на 1,9% після досягнення рекордного максимуму минулого тижня, а сінгапурський Straits Times Index знизився на 0,4%.

Очікується, що мита також сприятимуть зростанню інфляції. Вищі витрати на імпорт можуть призвести до зростання цін на товари, що може бути перекладено на споживачів.

Китайські ринки були закриті на свято Нового року за місячним календарем і відновлять торгівлю з вівторка, в той час як гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,7%.

Ф'ючерси на Nifty 50 продемонстрували різке падіння на відкритті торгів, в той час як таїландський індекс SET впав на 1,8%.

Опубліковані в понеділок дані по індексу менеджерів із закупівель у виробничому секторі Китаю (PMI) ще більше погіршили ринкові настрої.

Дані показали, що індекс ділової активності у виробничому секторі від Caixin у січні зріс менше, ніж очікувалося, на тлі занепокоєння щодо мит у США.

В Японії дані показали, що виробнича активність скоротилася найшвидшими темпами за останні 10 місяців, що свідчить про значний тиск на виробничий сектор.

Дані приватних PMI Південної Кореї показали, що виробнича активність у січні незначно зросла після скорочення в попередньому місяці.