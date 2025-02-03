Долар зростає через мита Трампа, що призвело до багаторічних мінімумів на світових валютних ринках

У понеділок долар різко зріс, підштовхнувши свого канадського колегу і мексиканський песо до багаторічних мінімумів, в той час як китайський юань впав до рекордно низького рівня на офшорних торгах після того, як президент США Дональд Трамп розпочав торговельну війну, запровадивши масштабні митні тарифи.

Долар США значно зміцнився, євро також впав до більш ніж дворічного мінімуму, а швейцарський франк - незважаючи на те, що зазвичай виступає в ролі безпечної гавані - знизився до найслабшого рівня з травня.

Канада і Мексика, два найбільших торговельних партнери США, негайно пообіцяли вжити заходів у відповідь, а Китай заявив, що оскаржить мита Трампа у Світовій організації торгівлі.

«Несподіванкою для ринків ... стало те, що Канада і Мексика негайно вжили заходів у відповідь, і що інші, тобто Китай і ЄС, можуть наслідувати їхній приклад, що призведе до різкого скорочення світової торгівлі», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

«Дата початку дії мит США на Канаду, Мексику і Китай 4 лютого також виявилася набагато раніше, ніж багато хто очікував».

Як і обіцяв Трамп минулого місяця, США обклали Канаду і Мексику митами в розмірі 25%, а Китай - 10%, назвавши ці заходи необхідними для боротьби з нелегальною імміграцією і торгівлею наркотиками.

«Передчасний удар Трампа, всього за два тижні його чотирирічного терміну, може вдарити по довірі інвесторів, - сказав Мансур Мохі-уддін, головний економіст Банку Сінгапуру.

«Консенсус - включаючи нас - передбачав, що американські мита загрожуватимуть економічним перспективам лише в другій половині 2025 року після тривалих переговорів спочатку між США та їхніми основними торговельними партнерами».

Після новин про мита, інвестори також зменшили свої очікування щодо зниження ставок Федеральним резервом, скоротивши приблизно на 6 базисних пунктів до 41 базисного пункту пом'якшення в цьому році.

На офшорному ринку долар США виріс на 0,7% до 7,2552 юаня, після того, як раніше досяг рекордного максимуму в 7,3765 юаня. Ринки в Китаї залишаються закритими на час святкування Нового року за місячним календарем і відновлять торгівлю в середу.

Головний макростратег Saxo Джон Харді заявив, що якщо ці митні кроки та кроки у відповідь будуть продовжуватися, «ми фактично опинимося в стані торговельної війни з усіма пов'язаними з цим наслідками для зростання і цін, а також перебоями в ланцюжках поставок».

«Головним довгостроковим ризиком є стагфляція: слабке зростання з вищим рівнем інфляції».

Американська валюта зросла на 2,7% до 21,40 мексиканського песо, досягнувши найвищого рівня з березня 2022 року, і на 1,4% до 1,4755 канадського долара, рівня, який не спостерігався з 2003 року.

Євро впав на 2,3% до $1,0125 - найнижчого рівня з листопада 2022 року - перш ніж трохи відновити спокій і торгуватися на рівні $1,025725, оскільки інвестори готувалися до мит на Європу з боку адміністрації Трампа.

Долар США додав 1,1% до 0,9210 швейцарського франка, що є найвищим показником з травня минулого року, після чого торгувався на рівні 0,9142 франка.

Фунт стерлінгів впав на 0,74% до $1,2304. Японська єна була більш стійкою, трохи знизившись до 155,50 за долар.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, виріс на 0,11% до 109,65. На початку торгів він досяг тритижневого максимуму.

На макроекономічному фронті дані в п'ятницю показали, що індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) в США виріс на 0,3% минулого місяця, що є найбільшим зростанням з квітня минулого року, на тлі сплеску споживчих витрат, що свідчить про те, що ФРС, ймовірно, не буде поспішати з відновленням зниження процентних ставок.

Біткоїн востаннє знизився приблизно на 4,4% до $97 622, опустившись нижче $100 000 до найнижчого рівня за останні три тижні. Ефір подешевшав на 15% до $2 812,8, до найнижчого рівня з початку листопада.