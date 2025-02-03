Індекси Волл-стріт знизилися після заяви Білого дому про впровадження мит Трампа





Американські акції в п'ятницю знизилися, індекси втратили позиції після того, як Білий дім заявив, що президент США Дональд Трамп запровадить в суботу мита в розмірі 25% на канадський і мексиканський імпорт і 10% на китайські товари.

Інвестори готувалися до подальших новин про мита після того, як Трамп неодноразово попереджав про використання цього заходу. Невизначеність щодо впливу мит затьмарила перспективи економіки та інфляції.

«Я думав, що ринок впаде більше», - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments, сімейного інвестиційного офісу в Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі. «Справа не лише в самій заяві, яка, на мою думку, ймовірно, вплине на певну кількість галузей. Справа в тому, які кроки у відповідь будуть зроблені».

Акції знизилися в п'ятницю вдень після того, як Білий дім заявив, що мита проти Канади, Мексики і Китаю набудуть чинності в суботу.

П'ятниця також завершила важкий тиждень квартальних звітів американських компаній. Акції Apple знизилися на 0,7%. Вони були вищими на початку сесії після того, як компанія дала оптимістичні коментарі щодо своїх доходів у четвер, що свідчило про те, що вона розраховує відновитися після падіння продажів iPhone, оскільки вона розгортає функції штучного інтелекту.

У п'ятницю енергетичний сектор очолив падіння серед секторів S&P 500: акції Chevron впали на 4,6% після того, як компанія повідомила про прибутки в четвертому кварталі, що виявилися нижчими за прогнози, а Exxon Mobil - на 2,5% після квартальних результатів.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 337,47 пунктів, або 0,75%, до 44 544,66, S&P 500 - на 30,64 пунктів, або 0,50%, до 6040,53, а Nasdaq Composite - на 54,31 пунктів, або 0,28%, до 19 627,44.

За січень індекси зросли: Dow виріс на 4,7%, S&P 500 - на 2,7%, а Nasdaq - на 1,6%.

За тиждень Dow виріс на 0,3%, але S&P 500 знизився на 1%, а Nasdaq впав на 1,6%. Акції технологічних компаній розпродалися в понеділок після того, як китайський стартап DeepSeek оголосив про прорив у створенні дешевих моделей штучного інтелекту.

На початку п'ятничної сесії економічні дані посилили очікування того, що Федеральна резервна система залишить процентні ставки незмінними на більш тривалий час.

Звіти показали високі споживчі витрати в США і помірне зростання інфляції в грудні.

«Очевидно, що цілком логічно, що ФРС нічого не зробила цього тижня, і цілком логічно, що (голова ФРС) Джей Пауелл сказав, що вони не поспішають знижувати ставки», - сказав Скотт Рен, старший стратег глобального ринку в інвестиційному інституті Wells Fargo в Сент-Луїсі, штат Міссурі.

ФРС залишила ставки без змін у своїй заяві в середу, а Пауелл сказав, що центральний банк США хоче побачити подальший прогрес в інфляції, перш ніж знижувати ставки.

Після останнього дзвоника Трамп заявив, що очікує, що його адміністрація запровадить мита на нафту і газ приблизно 18 лютого. Але він не назвав конкретну країну, до якої будуть застосовані мита, і не уточнив ніяких деталей про плани.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 2,3 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 231 нових максимумів і 54 нових мінімумів.

На Nasdaq 1 491 акція зросла і 2 913 впали, оскільки акції, що падали, переважали акції, що зростали, у співвідношенні 1,95 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,78 мільярдів акцій, порівняно з 15,5 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.