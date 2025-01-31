Фінансові новини
- |
- 31.01.25
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7592 грн/$1
12:33 31.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 31 січня 2025 року.
|Показник
|30.01.2025
|31.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.8533
|41.7592
|-0.22
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 31 січня- 41,8242 грн.
За матеріалами: І
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Безрукова припиняє керування АОЗ, з 1 лютого тимчасове виконання обов'язків керівника покладено на Жумаділова - Міноборони
|Мін'юст пояснив статус Безрукової та Жумаділова в Агенції оборонних закупівель
|Україна отримає від Великої Британії 2 мільярди фунтів на закупівлю ППО. Кабмін схвалив законопроєкт
|Держсекретар США: обидві сторони платять страшну ціну у війні, обидві повинні поступитись
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|Нацбанк посилить контроль за продажем пам’ятних монет. Необхідно буде пройти верифікацію
|Європейські фондові ринки зростають на звітностях і статданих
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7592 грн/$1
|Перетікання золота в США призвело до дефіциту злитків у Лондоні - FT
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 31.01.25
|Акції в Азії непевні, оскільки Трамп погрожує різкими митами проти БРІКС
|Єна на шляху до кращого січня за останні сім років на тлі розбіжностей щодо ставок
Бізнес
|SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
|Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ
|Toyota спрощує заправку воднем: нова технологія дасть змогу заправляти 40-тонні вантажівки за 8 хвилин
|Цивільний реактивний літак XB-1 уперше подолав надзвуковий бар'єр
|Apple несподівано впровадила підтримку Starlink в iOS 18.3 — супутниковий зв’язок вже працює
|Bloomberg: проєкт Stargate на $500 млрд живитимуть альтернативні джерела енергії
|ЄС переходить на будівництво «гігафабрик ШІ» за прикладом американського проєкту Stargate