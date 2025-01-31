НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7592 грн/$1

У п'ятницю єна була на шляху до найкращого початку року з 2018 року, чому сприяла думка про те, що Банк Японії, ймовірно, продовжить підвищувати ставки в цьому році, в той час як його глобальні колеги в інших країнах прагнуть пом'якшити політику.