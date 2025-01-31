Єна на шляху до кращого січня за останні сім років на тлі розбіжностей щодо ставок

У п'ятницю єна була на шляху до найкращого початку року з 2018 року, чому сприяла думка про те, що Банк Японії, ймовірно, продовжить підвищувати ставки в цьому році, в той час як його глобальні колеги в інших країнах прагнуть пом'якшити політику.

Мексиканський песо і канадський долар були на сторожі перед наближенням 1 лютого, коли президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить 25% мита на імпорт з цих двох країн.

Курс долара впав до п'ятирічного мінімуму на рівні 1,4490 канадських доларів і був готовий до щотижневого падіння на 1%.

Мексиканський песо відновлювався після різкого падіння на попередній сесії і востаннє становив 20,6849 за долар, хоча і залишився на шляху до найгіршої тижневої динаміки з жовтня з падінням приблизно на 2%.

«Якщо (Трамп) хоче говорити жорстко, він повинен діяти також жорстко, і це почнеться з того, що завтра він оголосить щось конкретне», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

«Це те, що, на мою думку, наближається, і, швидше за все, ми отримаємо більше інформації про це завтра ... Не дуже добре, коли над ринками нависає невизначеність».

В Японії єна востаннє трохи зміцнилася на рівні 154,19 за долар, вже піднявшись більш ніж на 1% за тиждень. Очікується, що за місяць вона зросте на 1,9%, що стане найкращим січневим показником за останні сім років.

Єна отримала підтримку від очікувань подальшого підвищення ставок Банком Японії в цьому році, а заступник керуючого Рьозо Хіміно також заявив у четвер, що центральний банк продовжить підвищувати процентні ставки, якщо економіка і ціни будуть рухатися відповідно до прогнозів банку.

«На тлі зауважень заступника голови Банку Японії Хіміно ... бугаї, схоже, більш впевнені в рішучості політиків підвищити ставки в 2025 році», - сказала Джейн Фолі, старший валютний стратег Rabobank, яка прогнозує, що до кінця року пара долар/єна буде торгуватися на рівні 145.

Дані в п'ятницю показали, що базова інфляція в Токіо досягла 2,5%, що стало найшвидшим річним темпом майже за рік, посиливши очікування подальшого підвищення ставок.

На ширшому ринку долар виріс на 0,1% до 108,18 по відношенню до кошика валют, але був на шляху до невеликої місячної втрати в 0,3%.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що економічне зростання США сповільнилося в четвертому кварталі, хоча споживчі витрати зросли найшвидшими темпами за останні два роки.

«Звіт по ВВП, опублікований у четвер, підтвердив, що економіка, особливо споживча, залишається сильною, і що в найближчій перспективі ризик рецесії відсутній. Це дає Федеральному резерву можливість бути терплячим щодо зниження ставок», - сказала Керол Шлейф, головний ринковий стратег BMO Private Wealth.

Раніше цього тижня ФРС залишила ставки без змін, а голова Джером Пауелл заявив, що не буде поспішати зі зниженням ставок, хоча він також натякнув, що все ще є можливість для пом'якшення, якщо ставки будуть «значущо» вищими за нейтральні.

Ф'ючерси на облігації ФРС передбачають пом'якшення на 45 базисних пунктів до кінця цього року.

Востаннє євро коштував $1,0392 і був готовий до тижневого падіння на 0,9% після того, як Європейський центральний банк знизив відсоткові ставки в четвер, а політики заявили про подальше зниження ставок в березні, оскільки занепокоєння з приводу слабкого економічного зростання переважає над занепокоєнням з приводу стійкої інфляції.

Трейдери також очікують подібного результату на засіданні Банку Англії (БА) наступного тижня, де зниження ставки на 25 базисних пунктів вже закладено в ціну.

Напередодні стерлінг торгувався на 0,05% вище на рівні $1,2423, хоча за місяць втратив 0,7%.

Британський фунт зіткнувся з величезним тиском на початку місяця, коли інвестори масово продавали британські державні облігації та валюту, що знову викликало занепокоєння щодо фінансів Британії.

Австралійський долар майже не змінився, склавши $0,6209, і був готовий до тижневого падіння на 1,7%, що стало найстрімкішим падінням за останній місяць.

Австралійські споживчі ціни зростали найповільнішими темпами за останні чотири роки в четвертому кварталі, що призвело до збільшення бетів на зниження ставки Резервним банком Австралії в наступному місяці.

Новозеландський долар впав на 0,13% до $0,5628 і був на шляху до втрати 1,3% за тиждень.