Фінансові новини
- |
- 31.01.25
- |
- 09:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єна на шляху до кращого січня за останні сім років на тлі розбіжностей щодо ставок
08:04 31.01.2025 |
У п'ятницю єна була на шляху до найкращого початку року з 2018 року, чому сприяла думка про те, що Банк Японії, ймовірно, продовжить підвищувати ставки в цьому році, в той час як його глобальні колеги в інших країнах прагнуть пом'якшити політику.
Мексиканський песо і канадський долар були на сторожі перед наближенням 1 лютого, коли президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить 25% мита на імпорт з цих двох країн.
Курс долара впав до п'ятирічного мінімуму на рівні 1,4490 канадських доларів і був готовий до щотижневого падіння на 1%.
Мексиканський песо відновлювався після різкого падіння на попередній сесії і востаннє становив 20,6849 за долар, хоча і залишився на шляху до найгіршої тижневої динаміки з жовтня з падінням приблизно на 2%.
«Якщо (Трамп) хоче говорити жорстко, він повинен діяти також жорстко, і це почнеться з того, що завтра він оголосить щось конкретне», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.
«Це те, що, на мою думку, наближається, і, швидше за все, ми отримаємо більше інформації про це завтра ... Не дуже добре, коли над ринками нависає невизначеність».
В Японії єна востаннє трохи зміцнилася на рівні 154,19 за долар, вже піднявшись більш ніж на 1% за тиждень. Очікується, що за місяць вона зросте на 1,9%, що стане найкращим січневим показником за останні сім років.
Єна отримала підтримку від очікувань подальшого підвищення ставок Банком Японії в цьому році, а заступник керуючого Рьозо Хіміно також заявив у четвер, що центральний банк продовжить підвищувати процентні ставки, якщо економіка і ціни будуть рухатися відповідно до прогнозів банку.
«На тлі зауважень заступника голови Банку Японії Хіміно ... бугаї, схоже, більш впевнені в рішучості політиків підвищити ставки в 2025 році», - сказала Джейн Фолі, старший валютний стратег Rabobank, яка прогнозує, що до кінця року пара долар/єна буде торгуватися на рівні 145.
Дані в п'ятницю показали, що базова інфляція в Токіо досягла 2,5%, що стало найшвидшим річним темпом майже за рік, посиливши очікування подальшого підвищення ставок.
На ширшому ринку долар виріс на 0,1% до 108,18 по відношенню до кошика валют, але був на шляху до невеликої місячної втрати в 0,3%.
Дані, опубліковані в четвер, показали, що економічне зростання США сповільнилося в четвертому кварталі, хоча споживчі витрати зросли найшвидшими темпами за останні два роки.
«Звіт по ВВП, опублікований у четвер, підтвердив, що економіка, особливо споживча, залишається сильною, і що в найближчій перспективі ризик рецесії відсутній. Це дає Федеральному резерву можливість бути терплячим щодо зниження ставок», - сказала Керол Шлейф, головний ринковий стратег BMO Private Wealth.
Раніше цього тижня ФРС залишила ставки без змін, а голова Джером Пауелл заявив, що не буде поспішати зі зниженням ставок, хоча він також натякнув, що все ще є можливість для пом'якшення, якщо ставки будуть «значущо» вищими за нейтральні.
Ф'ючерси на облігації ФРС передбачають пом'якшення на 45 базисних пунктів до кінця цього року.
Востаннє євро коштував $1,0392 і був готовий до тижневого падіння на 0,9% після того, як Європейський центральний банк знизив відсоткові ставки в четвер, а політики заявили про подальше зниження ставок в березні, оскільки занепокоєння з приводу слабкого економічного зростання переважає над занепокоєнням з приводу стійкої інфляції.
Трейдери також очікують подібного результату на засіданні Банку Англії (БА) наступного тижня, де зниження ставки на 25 базисних пунктів вже закладено в ціну.
Напередодні стерлінг торгувався на 0,05% вище на рівні $1,2423, хоча за місяць втратив 0,7%.
Британський фунт зіткнувся з величезним тиском на початку місяця, коли інвестори масово продавали британські державні облігації та валюту, що знову викликало занепокоєння щодо фінансів Британії.
Австралійський долар майже не змінився, склавши $0,6209, і був готовий до тижневого падіння на 1,7%, що стало найстрімкішим падінням за останній місяць.
Австралійські споживчі ціни зростали найповільнішими темпами за останні чотири роки в четвертому кварталі, що призвело до збільшення бетів на зниження ставки Резервним банком Австралії в наступному місяці.
Новозеландський долар впав на 0,13% до $0,5628 і був на шляху до втрати 1,3% за тиждень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд
|ТЦК і син Порошенка. Розповідаємо деталі скандалу і чому експрезидента можуть не пустити в Раду
|ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України
|Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|Акції в Азії непевні, оскільки Трамп погрожує різкими митами проти БРІКС
|Єна на шляху до кращого січня за останні сім років на тлі розбіжностей щодо ставок
|Американські індекси зросли, оскільки інвестори зважують звіти. Розмови про мита стримують зростання
|Лагард: Я впевнена, біткоїн не увійде до резервів жодного з центральних банків ЄС
|Долар США прискорив зниження до єни, зміцнюється до євро і фунта
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,8533 грн/$1
Бізнес
|Bloomberg: проєкт Stargate на $500 млрд живитимуть альтернативні джерела енергії
|ЄС переходить на будівництво «гігафабрик ШІ» за прикладом американського проєкту Stargate
|Німці почали бойкотувати Tesla через підтримку АдН Маском
|Новий рекорд: Spotify виплатив музичній індустрії понад $10 млрд за 2024 рік
|У Китаї випустили ще одну ШІ-модель, яка має перевершити «гучну» DeepSeek
|У США запідозрили китайський ШІ-стартап DeepSeek у крадіжці даних в OpenAI
|OpenAI випустила спеціальну версію ChatGPT для держустанов