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Американські індекси зросли, оскільки інвестори зважують звіти. Розмови про мита стримують зростання
07:47 31.01.2025 |
Американські акції завершили волатильну сесію в четвер зростанням, оскільки інвестори засвоїли купу ключових звітів про прибутки, а оптимістичні коментарі Tesla допомогли компенсувати розчаровуючий прогноз Microsoft.
Індекси ненадовго втратили позиції наприкінці сесії після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять 25-відсоткові мита на імпорт з Мексики та Канади, двох найбільших торговельних партнерів США.
Він сказав, що, швидше за все, до кінця дня вирішить, чи вводити 25% мито на імпорт мексиканської і канадської нафти, який вступить в силу 1 лютого.
Занепокоєння щодо можливих мит Трампа та їхнього впливу на американську економіку та інфляцію тримають інвесторів у напрузі.
«Поки ми не зрозуміємо, яка митна і фіскальна політика буде застосована, ринку буде дуже важко знайти стійку траєкторію, - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент, радник Wealthspire Advisors у Вестпорті, штат Коннектикут, - ймовірно, ми побачимо, як будуть змінюватися мита.
«Ми, ймовірно, побачимо підвищену волатильність, але вона буде в межах діапазону», - сказав він.
У четвер всі сектори S&P 500 зросли, окрім технологічного, при цьому комунікаційні послуги та фінансові послуги зафіксували рекордні максимуми на закритті торгів.
Акції Tesla зросли на 2,9% і були одними з найбільших лідерів зростання S&P 500. Генеральний директор Ілон Маск пообіцяв запустити довгоочікувані дешевші моделі в першій половині 2025 року і почати тестування автономного сервісу замовлення поїздок у червні. Ці коментарі затьмарили його квартальні результати, які не виправдали очікувань.
Акції Microsoft впали на 6,2% після того, як компанія спрогнозувала невтішне зростання свого бізнесу хмарних обчислень.
Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 168,61 пункту, або на 0,38%, до 44 882,13, S&P 500 - на 31,86 пункту, або на 0,53%, до 6 071,17, а Nasdaq Composite додав 49,43 пункту, або на 0,25%, до 19 681,75.
S&P 500 також допомогла Meta, акції якої зросли на 1,6% після того, як компанія перевершила прогнози Волл-стріт щодо доходів у четвертому кварталі, але заявила, що продажі в поточному кварталі можуть не відповідати прогнозам. Акції IBM підскочили на 13%, досягнувши найбільшого денного приросту з 1999 року після того, як компанія перевершила очікування щодо прибутку в четвертому кварталі.
Інвестори також звернули увагу на коментарі генеральних директорів Meta і Microsoft, які захищали свої великі інвестиції в штучний інтелект, через кілька днів після того, як китайський стартап DeepSeek оголосив про прорив в області дешевих моделей штучного інтелекту, що сколихнуло Волл-стріт і спровокувало розпродаж акцій, пов'язаних з ШІ.
У п'ятницю буде опублікований звіт по індексу цін на особисте споживання в США за грудень.
У середу Федеральна резервна система США залишила процентні ставки без змін, а голова ФРС Джером Пауелл заявив, що інфляція і дані про зайнятість визначать, коли настане чергове пом'якшення.
За цей звітний період понад 70% звітів про прибутки компаній S&P 500 за останній квартал 2024 року перевершили очікування аналітиків, свідчать дані LSEG.
Серед інших прогнозів, United Parcel Service спрогнозувала дохід на 2025 рік нижче очікуваного. Її акції впали на 14,1% і стали тягарем для транспортного індексу Dow Jones.
Після закриття біржі акції Apple впали приблизно на 1%. У четвер кочетвертийсвятковий квартал.
На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 4,1 до 1. На NYSE було зафіксовано 254 нових максимумів і 52 нових мінімумів.
На Nasdaq 2 938 акцій зросли, а 1 470 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, перевищила кількість акцій, що падають, у співвідношенні 2 до 1.
Обсяг торгів на американських біржах склав 13,79 мільярдів акцій, порівняно з 15,4 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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