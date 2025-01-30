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Лагард: Я впевнена, біткоїн не увійде до резервів жодного з центральних банків ЄС
23:10 30.01.2025 |
Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард запевнила, що біткоїн не розглядається як варіант для резервів центральних банків не тільки єврозони, але й усього Євросоюзу. Про це вона сказала на брифінгу в четвер, 30 січня.
Вона пояснила, що резерви центробанків повинні бути ліквідними, надійними й не мають викликати жодних підозр щодо відмивання коштів чи інших злочинних дій.
"Як наслідок, я впевнена, що біткоїн не увійде до резервів жодного з центральних банків генеральної ради", - цитує Лагард агентство Bloomberg.
До генеральної ради ЄЦБ входять представники як країн єврозони (тих, що використовують євро), так і країн ЄС, які не входять до єврозони (наприклад, Польща, Чехія тощо). Тому коли Лагард говорить про позицію генеральної ради, вона фактично висловлює консенсус усіх центральних банків ЄС, не лише єврозони.
"Як наслідок, я впевнена, що біткоїн не увійде до резервів жодного з центральних банків генеральної ради", - цитує Лагард агентство Bloomberg.
До генеральної ради ЄЦБ входять представники як країн єврозони (тих, що використовують євро), так і країн ЄС, які не входять до єврозони (наприклад, Польща, Чехія тощо). Тому коли Лагард говорить про позицію генеральної ради, вона фактично висловлює консенсус усіх центральних банків ЄС, не лише єврозони.
Проте голова Чеського національного банку (ČNB) Алеш Міхль напередодні заявив, що запропонує план включення біткоїна до офіційних резервів країни. У перспективі він вважає, що Центробанк Чехії міг би направити до 5% своїх валютних резервів у біткоїн.
Він уточнив, що це лише ідея, яка перебуває на стадії аналізу та обговорення. Рішення ухвалюватиметься не одноосібно головою Центробанку, а правлінням і не буде поспішним. "Потрібен вдумливий аналіз", - визнав він.
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