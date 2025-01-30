Долар США прискорив зниження до єни, зміцнюється до євро і фунта

Долар США зміцнюється проти євро і фунта стерлінгів, прискорив зниження проти японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index знижується на 0,02%.

Федеральна резервна система (ФРС) США напередодні ухвалила рішення про збереження базової процентної ставки на колишньому рівні - 4,25-4,5% річних. При цьому голова ФРС Джером Пауелл заявив, що регулятору "не потрібно поспішати з коригуванням грошово-кредитної політики" після зниження ставки в сукупності на 1 процентний пункт у другому півріччі 2024 року.

У четвер завершиться засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Експерти очікують зниження європейським регулятором усіх трьох основних ставок на сьогоднішньому засіданні, за даними Trading Economics. За минулий рік ЄЦБ знизив ставки загалом на 100 б.п.

ВВП єврозони в четвертому кварталі 2024 року не змінився порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, яке представило попередні дані.

Експерти в середньому прогнозували його підвищення на 0,1%, за даними Trading Economics.

У річному вираженні економіка єврозони зросла на 0,9%, тоді як аналітики очікували підйому на 1%.

ВВП Німеччини в жовтні-грудні знизився на 0,2% у поквартальному вираженні, Франції - на 0,1%, Іспанії - зріс на 0,8%, Італії - не змінився.

Згідно з попередніми даними, у 2024 році ВВП єврозони зріс на 0,7%.

Безробіття в єврозоні в грудні минулого року становило 6,3% порівняно з історичним мінімумом 6,2%, зафіксованим місяцем раніше.

У п'ятницю вийде звіт щодо інфляції в США, вимірюваної індексом PCE (ключовий показник інфляції для ФРС). Експерти прогнозують, що зростання індексу прискорилося до 2,6% у грудні з листопадових 2,4%, а темпи підйому базового індикатора, без урахування цін на продукти та енергоносії, збереглися на рівні 2,8%.

Пара євро/долар за даними на 14:31 EET у четвер торгувалася зі зниженням на 0,2%, по $1,0402. Курс фунта до долара опустився на 0,13% - до $1,2434.

Вартість долара до японської валюти знизилася на 0,57%, до 154,37 єни.