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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,8533 грн/$1
12:38 30.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 30 січня 2025 року.
|Показник
|29.01.2025
|30.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.9492
|41.8533
|-0.23
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 30 січня- 41,9294 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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