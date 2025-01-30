Акції в Азії стримані на тлі обережності через ШІ та яструбину позицію ФРС. Австралія досягла рекордного максимуму

Більшість азіатських акцій торгувалися в вузькому діапазоні в четвер, оскільки інвестори засвоїли яструбину позицію Федеральної резервної системи США, в той час як акції технологічних компаній залишалися на межі після неоднозначних сигналів щодо штучного інтелекту.

Австралійські акції продовжували випереджати своїх конкурентів, досягнувши рекордного максимуму на зростаючих сподіваннях на те, що Резервний банк Австралії знизить процентні ставки в лютому.

Обережність щодо планів президента США Дональда Трампа щодо торговельних мит - які можуть матеріалізуватися вже цієї суботи - тримала ринки в напрузі.

Обсяги регіональної торгівлі залишалися стриманими через вихідні в Китаї, Гонконгу, Сінгапурі, Тайвані та Південній Кореї з нагоди святкування Нового року за місячним календарем. Китайські ринки будуть закриті до кінця тижня.

Азійські ринки слабко відреагували на Волл-стріт, який закрився падінням після того, як ФРС залишила ставки незмінними, але дала яструбиний акорд щодо майбутнього пом'якшення на тлі стійкої інфляції.

Змішані прибутки Microsoft Corporation і Tesla Inc також виявилися слабкими, особливо після того, як перша отримала слабкі прибутки в своєму хмарному підрозділі Azure, який лежить в основі її амбіцій в області штучного інтелекту. Компанія також захистила своє зобов'язання продовжувати інвестувати мільярди в розвиток своїх можливостей ШІ.

Але ф'ючерси на Волл-стріт виросли на азіатських торгах, відігравши попередні втрати, оскільки Трамп заявив, що допоможе знизити інфляцію за допомогою змін в політиці і дерегуляції банків.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX майже не змінилися в четвер, оскільки стійкі втрати в акціях технологічних компаній були компенсовані стійкістю в інших секторах, особливо в тих, що мають внутрішній вплив.

Акції SoftBank Group Corp. впали більш ніж на 1%, продовживши більш ніж 12% падіння за останні три дні після того, як Financial Times повідомила, що технологічний конгломерат інвестує до $25 млрд в OpenAI.

Звіт з'явився на тлі зростаючої невизначеності щодо надмірних інвестицій в ШІ, особливо після того, як китайська модель ШІ DeepSeek R1 заявила, що здатна зрівнятися в продуктивності зі своїми конкурентами, використовуючи при цьому лише частину їхніх ресурсів.

Занепокоєння щодо DeepSeek цього тижня спричинило різке падіння світових акцій технологічних компаній, і сектор все ще намагається відновитися.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,8% до рекордного рівня 8 515,70 пунктів, продовживши значне зростання з попередньої сесії.

Австралійські ринки зросли головним чином завдяки зростанню бетів на те, що РБА знизить процентні ставки і почне цикл пом'якшення в лютому, після того, як дані по споживчій інфляції в четвертому кварталі виявилися м'якшими, ніж очікувалося.

Але базова інфляція все ще залишається вищою за річний цільовий показник РБА у 2-3%, що викликає сумніви щодо того, наскільки великий простір для маневру має РБА, щоб продовжувати знижувати ставки.

Аналітики ANZ та Westpac заявили, що очікують зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні РБА в середині лютого.

На більш широких азіатських ринках ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися помірно позитивно, оскільки індекс продовжив відновлення з семимісячних мінімумів, досягнутих на цьому тижні.

Філіппінські акції впали на 0,1% після того, як дані по валовому внутрішньому продукту виявилися слабшими, ніж очікувалося, за четвертий квартал.