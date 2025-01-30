Волл-стріт закрилася зниженням, але не до мінімумів дня. ФРС утримує ставки без змін

Американські акції знизилися в середу, але не до мінімумів дня, оскільки Федеральна резервна система залишила процентні ставки незмінними, як і очікувалося, а голова ФРС Джером Пауелл зробив заспокійливі коментарі для інвесторів.

Акції технологічних компаній найбільше вплинули на S&P 500. Акції Nvidia впали на 4,1%, а Microsoft знизилися на 1,1% в середу, через два дні після розпродажу технологій, викликаного запуском китайським стартапом DeepSeek моделей штучного інтелекту, які, за його словами, були економічно ефективними і працювали на менш просунутих чіпах в порівнянні з американським OpenAI.

Акції спочатку продовжили падіння після заяви ФРС, а індекс Nasdaq в якийсь момент впав більш ніж на 1% під час післяобідніх торгів.

Центральний банк США відмовився від формулювань про те, що інфляція «досягла прогресу» на шляху до мети ФРС у 2%, зазначивши лише, що темпи зростання цін «залишаються підвищеними».

Рішення залишити ставку незмінною було загально очікуваним після трьох послідовних знижень ставок у 2024 році, які знизили базову ставку ФРС на цілий процентний пункт.

Індекси відіграли втрати, коли Пауелл почав виступати на прес-конференції після оприлюднення політичної заяви. Він сказав, що «нам не потрібно поспішати з коригуванням нашої політичної позиції» і що монетарна політика «добре підготовлена» до викликів, які стоять перед нами.

«Пауелл чудово справляється із заспокоєнням ринків», - сказав Джейк Доллархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома, додавши, що "сильна економіка дає ФРС багато простору для маневру".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 136,83 пункти, або 0,31%, до 44 713,52, S&P 500 - на 28,39 пункти, або 0,47%, до 6 039,31, а Nasdaq Composite - на 101,26 пункти, або 0,51%, до 19 632,32.

«ФРС не піднесла ринкам жодних сюрпризів», - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities в Нью-Йорку.

Пауелл також сказав, що ще занадто рано говорити про те, як вплине політика президента Дональда Трампа, і центральний банк не поспішатиме з оцінкою того, що означає новий режим урядової політики.

Інвестори стурбовані запропонованими Трампом митами, які можуть посилити інфляційний тиск і сповільнити темпи зниження ставок.

ФРС дала мало інформації про те, коли може відбутися подальше зниження вартості запозичень.

Трейдери передбачають зниження ставок на 44 базисних пункти до кінця року, порівняно з 48 базисними пунктами до заяви ФРС. Це відображає падіння впевненості в тому, що центральний банк США зробить два зниження ставки на 25 базисних пунктів цього року.

У п'ятницю буде опублікований грудневий індекс цін на витрати на особисте споживання, який є ключовим показником в оцінці траєкторії інфляції.

Після закриття біржі Microsoft повідомила про повільніше, ніж очікувалося, зростання свого ключового хмарного бізнесу Azure, незважаючи на те, що вона перевершила прогнози щодо загального квартального доходу. Акції компанії знизилися на 1,5% в позаурочний час.

Під час чергової сесії акції компанії F5, що надає хмарні сервіси, підскочили на 11,4% після того, як вона спрогнозувала виручку в другому кварталі, що перевищила прогнози, і повідомила про перевищення прибутку в першому кварталі.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,6 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 151 новий максимум і 68 нових мінімумів.

На Nasdaq 1,829 акцій зросли, а 2,548 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,39 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,00 мільярдів акцій, порівняно з 15,5 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.