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В Україні планують запровадити е-гривню - у Нацбанку розповіли деталі
Національний банк України розкрив деталі щодо функціонування е-гривні та відповів на найпоширеніші запитання про цифрову валюту.
Про це у колонці ЕП, розповів заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.
Зазначається, що наразі регулятор вивчає можливість випуску е-гривні для створення зручного інструменту платежів, забезпечення економічної безпеки держави та сприяння подальшій цифровізації економіки. Також це має посилити спроможність НБУ підтримувати цінову та фінансову стабільність і підвищити рівень фінансової інклюзії України.
За словами Шабана, користувачі зможуть використовувати е-гривню для різних типів платіжних операцій: переказів між фізичними особами, оплати товарів та послуг, платежів на користь держави, благодійних внесків, а також отримання заробітної плати та соціальних виплат.
Він наголосив, що готівка не зникне через запровадження е-гривні.
"Повна відмова від готівкових розрахунків в Україні навіть неможлива, особливо враховуючи воєнний стан. Адже у сучасних умовах громадяни повинні мати швидкий та зручний доступ до грошових коштів, зокрема до готівки, для задоволення своїх базових потреб", - пояснив Шабан.
Крім того, платформа е-гривні не оброблятиме та не зберігатиме персональні дані користувачів, оскільки ця інформація буде у фінансових установах, що обслуговуватимуть користувачів, та захищатиметься як банківська таємниця.
Заступник голови НБУ також повідомив про можливість програмування нового виду розрахунку, що дозволить, наприклад, розділяти платежі між кількома платниками, здійснювати платежі після настання певних умов або налаштовувати регулярні автоматичні оплати.
У разі, якщо фінансова установа не зможе надавати доступ до гаманця цифрових грошей, користувач зможе відновити його через іншу установу.
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