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У Франції розслідують фінансові злочини на криптобіржі Binance

10:58 29.01.2025 |

Фінанси

 

У Франції розпочалося судове розслідування щодо відмивання грошей, податкового шахрайства та інших зловживань на одній з найбільших бірж криптовалют Binance.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Відділ економічних і фінансових злочинів паризької прокуратури (JUNALCO) заявив, що розслідування включає випадки відмивання грошей, пов'язані з торгівлею наркотиками», - вказується в повідомленні.

Слідчі вивчають операції на криптобіржі в період з 2019 року, які відносять до злочинів скоєних у Франції, а також у всіх країнах Європейського Союзу.

Тим часом Binance повністю заперечила причетність до злочинів та заявила, що рішуче боротиметься з будь-якими висунутими проти неї звинуваченнями.
 

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