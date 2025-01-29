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У Франції розслідують фінансові злочини на криптобіржі Binance
10:58 29.01.2025 |
У Франції розпочалося судове розслідування щодо відмивання грошей, податкового шахрайства та інших зловживань на одній з найбільших бірж криптовалют Binance.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
«Відділ економічних і фінансових злочинів паризької прокуратури (JUNALCO) заявив, що розслідування включає випадки відмивання грошей, пов'язані з торгівлею наркотиками», - вказується в повідомленні.
Слідчі вивчають операції на криптобіржі в період з 2019 року, які відносять до злочинів скоєних у Франції, а також у всіх країнах Європейського Союзу.
Тим часом Binance повністю заперечила причетність до злочинів та заявила, що рішуче боротиметься з будь-якими висунутими проти неї звинуваченнями.
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