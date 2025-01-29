Долар США слабко знижується до євро і фунта, помірно слабшає в парі з єною

Курс долара США демонструє слабке зниження в парах з євро і фунтом стерлінгів і трохи більш виражене - до японської єни вранці в середу в очікуванні січневих засідань провідних центробанків світу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,08%, як і ширший WSJ Dollar Index.

У центрі уваги світових ринків у середу перебуває перше цього року засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Федрезерв, як очікується, збереже розмір процентної ставки за федеральними кредитними коштами в діапазоні 4,25-4,5% річних.

До цього Федрезерв знижував вартість запозичень за підсумками трьох засідань поспіль (у вересні, жовтні та грудні), скоротивши ставку в сукупності на 1 процентний пункт.

Засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) завершиться в четвер, і, згідно з консенсус-прогнозами аналітиків, регулятор може вкотре знизити всі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів у межах стратегії з нормалізації грошово-кредитної політики та з метою підтримки економіки єврозони.

Також інвестори чекають п'ятничного звіту про інфляцію (індекс PCE, ключовий показник інфляції для Федрезерву). Експерти прогнозують, що зростання індексу прискорилося до 2,6% у грудні з листопадових 2,4%, а темпи підйому базового індикатора, без урахування цін на продукти та енергоносії, збереглися на рівні 2,8%.

Євро за даними на 8:15 EET коштує $1,0441 порівняно з $1,0432 на закриття торгів у вівторок, євро додає близько 0,1%.

Фунт стерлінгів також дорожчає приблизно на 0,1% і торгується на рівні $1,2458 порівняно з $1,2445 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо японської єни знижується на 0,2% і становить 155,18 єни проти 155,53 єни наприкінці попередніх торгів.