Акції в Азії стабільні, оскільки падіння через DeepSeek послаблюється. Австралія зростає на м'якому індексі споживчих цін

Більшість азіатських акцій зросли в середу на тлі сильного падіння акцій технологічних компаній через занепокоєння щодо DeepSeek - нової китайської моделі штучного інтелекту, яке зараз, схоже, розвіюється.

Австралійські ринки показали найкращі результати в регіоні, піднявшись до майже двомісячного максимуму, оскільки м'якші, ніж очікувалося, дані по інфляції індексу споживчих цін викликали бети на те, що Резервний банк Австралії скоро знизить процентні ставки.

Обсяги торгів в Азії були стриманими через вихідні дні в Китаї, Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі та Південній Кореї, пов'язані з святкуванням Нового року за місячним календарем. Китайські ринки будуть закриті до кінця тижня.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, де акції важких технологічних компаній різко зросли після значних втрат, зафіксованих у понеділок. Але ф'ючерси на американські фондові індекси впали на азіатських торгах, оскільки інвестори зберігають обережність перед завершенням засідання Федеральної резервної системи, на якому, як очікується, центральний банк збереже ставки на колишньому рівні і зробить «яструбиний акорд».

У центрі уваги також звіти про прибутки за четвертий квартал кількох найбільших компаній Волл-стріт, які мають бути опубліковані цього тижня: Microsoft Corporation, Tesla Inc, ASML і Alibaba Group Holding Ltd мають представити свої звіти пізніше в середу.

Азійські акції технологічних компаній відчули деяке полегшення в середу після того, як занепокоєння щодо DeepSeek спричинило дводенне падіння в секторі. Японські технологічні компанії, такі як Advantest Corp., Tokyo Electron Ltd. та SoftBank Group Corp. стабілізувались, в той час як Renesas Electronics Corp. додала 2,7%.

Акції Sony Corp зросли на 4,1% після того, як технологічний та медіа конгломерат призначив президента Хірокі Тотокі своїм новим генеральним директором, який вступить в посаду з 1 квітня. Тотокі замінить на цій посаді Кенічіро Йошиду, який залишиться на посаді голови правління.

Зростання в технологічному секторі допомогло Nikkei 225 піднятись на 0,5% після двох днів різких втрат. Індекс TOPIX виріс на 0,6%, в значній мірі уникнувши втрат Nikkei завдяки відносно меншій вазі акцій технологічних компаній.

Акції технологічних компаній, особливо виробників мікросхем, були вражені випуском китайської компанії DeepSeek R1 - програми штучного інтелекту, яка, як виявилось, відповідає продуктивності конкурентів, таких як ChatGPT, використовуючи при цьому старіше обладнання і значно менший бюджет.

Ця модель поставила під сумнів сотні мільярдів доларів, які вкладаються в інфраструктуру штучного інтелекту, тоді як компанії могли б замість цього впроваджувати більш економні та дешевші моделі.

Австралійський індекс ASX 200 виріс на 0,9% до найвищого рівня з початку грудня після того, як дані показали, що інфляція ІСЦ в четвертому кварталі зросла менше, ніж очікувалося.

Ці дані викликали припущення, що РБА матиме достатньо підстав для того, щоб почати знижувати процентні ставки з лютого - пом'якшити місцеві монетарні умови і поліпшити апетит до ризику.

Аналітики ANZ вважають, що показник ІСЦ є достатнім для того, щоб РБА знизив ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця.

Проте дані, опубліковані в середу, показали, що базова інфляція залишається значно вищою за цільовий діапазон РБА від 2% до 3% в рік, що обмежує можливості центрального банку знизити ставки на стільки, на скільки він зможе.

На більш широких азійських ринках ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті, оскільки індекс намагався відновитись з більш ніж семимісячного мінімуму, досягнутого цього тижня.