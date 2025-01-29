Nasdaq підштовхнула Волл-стріт до зростання. Технологічні акції відновилися після розпродажу в понеділок

Американські акції завершили торги у вівторок зростанням: Nvidia та інші акції технологічних компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, відновилися після різких втрат напередодні, позаяк інвестори почали купувати акції за вигідними цінами.

Nasdaq підскочив на 2%, а лідер з виробництва чіпів штучного інтелекту Nvidia подорожчав на 8,9%, через день після того, як його падіння на 17% стерло близько 593 мільярдів доларів з його ринкової вартості, що стало найбільшою втратою за одну сесію для будь-якої компанії.

Технологічний сектор S&P 500 виріс на 3,6% - це найбільший денний приріст з 31 липня, а індекс акцій напівпровідникових компаній - на 1,1%.

Акції Apple зросли на 3,7%. Інвестори з нетерпінням чекали на квартальні результати Apple, Microsoft та інших компаній, які мають бути оприлюднені цього тижня.

Розпродаж технологій почався після того, як китайський стартап DeepSeek запустив моделі штучного інтелекту, які, за його словами, не поступаються або навіть перевершують провідні американські конкуренти, але коштують в рази менше.

«Ми спостерігаємо типовий відскок, який можна було б очікувати, коли у вас є не дуже конкретні новини, а скоріше потенціал для майбутніх змін», - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments, сімейного інвестиційного офісу в Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі.

«Частина технологічного ринку, особливо в сфері штучного інтелекту, була готова до певного розпродажу, і ця новина дала для цього привід. Сьогодні ви бачите, як повертаються мисливці за вигідними пропозиціями, а також тих, хто дисконтує новини про DeepSeek, оскільки ми не знаємо про неї дуже багато».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 136,77 пункту, або на 0,31%, до 44 850,35, S&P 500 - на 55,42 пункту, або на 0,92%, до 6 067,70, а Nasdaq Composite - на 391,75 пункту, або на 2,03%, до 19 733,59.

Співвідношення форвардної ціни до прибутку Nvidia, загальний показник оцінки, досяг найнижчого рівня з грудня 2023 року.

Оптимізм щодо ШІ сприяв різкому зростанню Nvidia та фондового ринку протягом більшої частини останніх двох років.

Сезон звітності за четвертий квартал 2024 року в США в розпалі: акції Royal Caribbean зросли на 12% після того, як круїзний оператор спрогнозував річний прибуток, що значно перевищив очікування.

Акції Boeing зросли на 1,5%, хоча компанія повідомила про найбільший річний збиток з 2020 року. Акції General Motors впали на 8,9% після публікації результатів і прогнозу, оскільки інвестори зважили на загрозу мит, які можуть вдарити по бізнесу автовиробника.

Президент США Дональд Трамп заявив пізно ввечері в понеділок, що планує ввести мита на імпортні комп'ютерні чіпи, фармацевтичні препарати і сталь.

Очікується, що в середу Федеральна резервна система збереже ставку по кредитах на незмінному рівні в своєму першому в цьому році рішенні по процентній ставці.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 1,13 до 1. На NYSE було зафіксовано 165 нових максимумів і 46 нових мінімумів.

На Nasdaq 2 188 акцій зросли, а 2 216 впали, оскільки кількість акцій, що падали, перевищувала кількість акцій, що зростали, у співвідношенні 1,01 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,87 мільярдів акцій, порівняно з приблизно 15,5 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.