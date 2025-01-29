Мінфін після росту облікової на 1 в.п. підняв ставки на аукціонах за ОВДП на 0,5 в.п.

Міністерство фінансів України на четвертих у 2025 році аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок підвищило ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) - відповідно до 15,6% та 16,7% після того, як Нацбанк з 24 січня підняв облікову ставку на 1 в.п. - до 14,5% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за умови пропозиції 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) попит на цих аукціонах знову був нижчим - відповідно 1,54 млрд грн та 0,91 млрд грн, і багато покупців розраховували на більшу щедрість продавця.

В результаті Мінфін відмовився задовільнити 5 із 21 заявки на купівлю облігацій червень-2026 за ставками до 16% та 5 із 24 заявок на купівлю облігацій червень-2027 за ставками до 19% та задовільнився залученням відповідно всього 0,37 млрд грн та 0,16 млрд грн.

Щодо аукціону із продажу потенційних бенчмарк-ОВДП із погашенням у січні 2029 року, якими, найімовірніше, банки зможуть формувати обов'язкові резерви, то попит на них впав зараз до 12,2 млрд грн з 22,5 млрд грн минулого тижня, а ставка їх відсікання після трьох тижнів зниження зберіглася на рівні 13,99% річних, а середньозважена навіть підросла на 0,12 в.п. - до 13,92%.

Загальний обсяг цього випуску досяг цільового розміру 20 млрд грн, тож варто очікувати появу нового випуску довгих паперів на наступних аукціонах.

Загалом на трьох аукціонах цього вівторка Мінфін залучив 6,23 млрд грн проти 8,51 млрд грн минулого вівторка.

Як повідомлялося, закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.



