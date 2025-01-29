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АНАЛІТИКА

Мінфін після росту облікової на 1 в.п. підняв ставки на аукціонах за ОВДП на 0,5 в.п.

23:04 28.01.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на четвертих у 2025 році аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок підвищило ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) - відповідно до 15,6% та 16,7% після того, як Нацбанк з 24 січня підняв облікову ставку на 1 в.п. - до 14,5% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за умови пропозиції 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) попит на цих аукціонах знову був нижчим - відповідно 1,54 млрд грн та 0,91 млрд грн, і багато покупців розраховували на більшу щедрість продавця.

В результаті Мінфін відмовився задовільнити 5 із 21 заявки на купівлю облігацій червень-2026 за ставками до 16% та 5 із 24 заявок на купівлю облігацій червень-2027 за ставками до 19% та задовільнився залученням відповідно всього 0,37 млрд грн та 0,16 млрд грн.

Щодо аукціону із продажу потенційних бенчмарк-ОВДП із погашенням у січні 2029 року, якими, найімовірніше, банки зможуть формувати обов'язкові резерви, то попит на них впав зараз до 12,2 млрд грн з 22,5 млрд грн минулого тижня, а ставка їх відсікання після трьох тижнів зниження зберіглася на рівні 13,99% річних, а середньозважена навіть підросла на 0,12 в.п. - до 13,92%.

Загальний обсяг цього випуску досяг цільового розміру 20 млрд грн, тож варто очікувати появу нового випуску довгих паперів на наступних аукціонах.

Загалом на трьох аукціонах цього вівторка Мінфін залучив 6,23 млрд грн проти 8,51 млрд грн минулого вівторка.

Як повідомлялося, закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону11*12*13
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215* Дорозміщення UA4000234223* Дорозміщення UA4000234140
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 28.01.2025 28.01.2025 28.01.2025
Дата оплати за придбані облігації 29.01.2025 29.01.2025 29.01.2025
Дата оплати відсотків 25.06.2025 11.06.2025 05.02.2025
Дата оплати відсотків 24.12.2025 10.12.2025 06.08.2025
Дата оплати відсотків 24.06.2026 10.06.2026 04.02.2026
Дата оплати відсотків  09.12.2026 05.08.2026
Дата оплати відсотків  09.06.2027 03.02.2027
Дата оплати відсотків   04.08.2027
Дата оплати відсотків   02.02.2028
Дата оплати відсотків   02.08.2028
Дата оплати відсотків   31.01.2029
Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 81.00 79.95
Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.20 15.99
Термін обігу (днів) 511 861 1 463
Дата погашення 24.06.2026 09.06.2027 31.01.2029
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 544 367 000 913 407 000 12 154 545 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 364 367 000 162 407 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 1 778 450 000 4 682 273 000 20 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 21 24 25
Кількість задоволених заявок, шт. 16 19 9
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.00 17.00 17.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.10 16.50 13.28
Встановлена дохідність, % 15.60 16.70 13.99
Середньозважена дохідність, % 15.35 16.70 13.92
Надходження до бюджету368 382 968.71164 318 873.695 694 656 800.00

Дані: Мінфін України

* - військові облігації
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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